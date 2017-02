CUCINE DA INCUBO/ Anticipazioni puntata 19 febbraio 2017: La Fontanina e L'Antica Toscana

CUCINE DA INCUBO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017: TERZA STAGIONE SU TV8 IN REPLICA - Torna un nuovo appuntamento su Tv 8 col programma Cucine da Incubo condotto da Antonino Canavacciuolo. Nell'appuntamento in onda oggi, domenica 19 febbraio 2017, verranno trasmessi il terzo e il quarto episodio della terza stagione. Il primo ristorante a cui lo chef farà visita sarà La Fontanina. Al centro della puntata ci sono due giovani fratelli di Centocelle, quartiere di Roma, che cercano di portare avanti un locale nonostante siano nuovi al mondo della ristorazione. Lo chef Canavacciulo deve porre rimedio alla loro strategia di marketing. I due protagonisti sono troppo nervosi e non riescono a gestire al meglio il ristorante, facendo parecchie offerte ma ottenendo pochi guadagni. In questa puntata abbiamo una guest star d'eccezione: Paolo Di Canio che li invita a lasciare la difesa e passare all'attacco, in un toccante momento che si è svolto all'Olimpico.

CUCINE DA INCUBO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017: IL RISTORANTE L'ANTICA TOSCANA - Nel secondo episodio di oggi, domenica 19 febbraio, Antonino Canavacciuolo cercherà di portare a segno un'altra missione disperata: risollevare le sorti de L'Antica Toscana, a Capannori. Lo chef più irriverente della televisione avrà a che fare con un padre e figlio e, quindi, si scontrerà inevitabilmente anche con le loro dinamiche famigliari. L'uomo si presenta come un despota e il figlio troppo poco incisivo, creando problemi all'intera attività e rendendo difficile anche il pagamento dei propri dipendenti. Lo chef porta lo staff in una cava e mostro loro i propri errori commessi, invitandoli e cancellare dalla pietra le frasi riportanti le loro mancanze, i "vorrei ma non posso". In seguito, Canavacciuolo ha dato vita a piatti semplici ma gustosi che dovranno essere presentati dal team e ha fatto in modo di restaurare il locale fatiscente.

