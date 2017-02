Che Dio ci Aiuti 4 / Diretta streaming e video replica ottava puntata del 19 febbraio: due nuovi casi per Suor Angela, e per le sue ragazze?

CHE DIO CI AIUTI 4, DIRETTA STREAMING PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017 - Francesco Vicario ha firmato un ottimo Che Dio ci Aiuti 4. La nuova stagione della famosa fiction Rai tornerà in onda questa sera con una delle sue ultime doppie puntate. I fan dovranno iniziare a fare i conti con il fatto che il 5 marzo si avvicina a grandi passi e con esso anche il gran finale di questa stagione che potrebbe rispondere finalmente alle domande su Azzurra e il suo neo marito. Il personaggio interpretato da Lino Guanciale è uscito di scena con la scusa di una proposta di lavoro che lo ha portato all'estero e a fine stagione capiremo se la moglie lo seguirà (uscendo di scena) oppure continuerà a rimanere nel famoso Convento alla corte di Suor Angela. Intanto, questa sera, ci attende l'ottava puntata della quarta stagione e ben due nuovi casi per il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci ovvero il piccolo Mauro, in crisi dopo la separazione dei genitori, e Delia, una ragazzina che si auto punisce per superare la perdita del padre.

CHE DIO CI AIUTI 4, DIRETTA STREAMING PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017 - La prima serata di Rai Uno ci offre oggi, domenica 19 febbraio 2017, due nuovi episodi di “Che Dio ci aiuti 4”. Nel primo, dal titolo “Orgoglio e pregiudizi”, vedremo suor Angela provare a confortare il piccolo Mauro, traumatizzato dalla separazione dei suoi genitori. Ad aiutarla ci penserà Guido, appena tornato per fare una sorpresa ad Azzurra. In “Fortuna che ci sei” suor Angela si prenderà invece curia di Delia, ragazzina straziata dal dolore per la perdita del padre. Nel frattempo Azzurra cercherà di organizzare una festa a sorpresa per Emma e Nico proverà ad evitare a Monica l’ennesima delusione sentimentale. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere “Che Dio ci aiuti” sintonizzandovi su Rai Uno, potrete seguire la fiction con Elena Sofia Ricci e Lino Guanciale anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it, cliccando qui.

