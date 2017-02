Che Dio ci aiuti 4 / Anticipazioni ottava puntata 19 febbraio 2017: Guido aiuta Suor Angela con il caso di Mauro

Che Dio ci aiuti 4, anticipazioni ottava puntata 19 febbraio 2017 - Torna oggi, 19 febbraio 2017, un nuovo appuntamento con la fiction Che Dio ci aiuti 4 che vede protagoniste Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi. Tante le novità negli episodi 15 e 16 di questa quarta stagione della serie: avremo modo di assistere anche ad un ritorno molto atteso in grado di cambiare gli equilibri delle trame. In "Orgoglio e pregiudizi" - il primo appuntamento della serata - troviamo Suor Angela alle prese con il giovane Mauro. La protagionista cerca di aiutarlo a superare la separazione dei suoi genitori, anche se la situazione si rivela più difficile del previsto. Tuttavia, c'è un inaspettato colpo di scena: ad aiutarla arriverà Guido Corsi, alias Lino Guanciale, di ritorno al convento di Che Dio ci aiuti 4 per fare una sorpresa ad Azzurra. Monica e Nico, invece, sono alle prese con i reciproci problemi sentimentali. In "Fortuna che ci sei" la nostra beniamina si prende cura di Delia, la quale si ferisce da sola dopo una brutta perdita. Nico si rende conto che Monica sta per andare incontro ad una delusione sentimentale e cerca di evitarlo e dalre una mano, mentre Azzurra decide di organizzare una festa a sopresa ad Emma, senza però ottenere risultati troppo convincenti.

Che Dio ci aiuti 4, ecco com'è andata l'ultima puntata - Avevamo lasciato i protagonisti di Che Dio ci aiuti 4 tutti in bilico. La relazione di Valentina e Gabriele che va avanti con tanti scossoni. Nico che deluso dai tranelli di Monica si invaghisce di Asia, new entry in preda ad un'amnesia. Infine Monica che per ripicca si avvicina a Martino, il neurologo dell’ospedale che assiste Asia. Continua il pathos di Azzurra, unico personaggio storico della serie insieme a Suor Angela e Suor Costanza. Emma, che non sa che Azzurra è sua madre, conosce la sua potenziale famiglia adottiva. La puntata precedente si era chiusa con lo svenimento della ragazzina, nello stesso ristorante dove è a cena anche Azzurra. La settimana scorsa abbiamo visto Azzurra e Suor Angela in ospedale per Emma, finita in coma diabetico per non aver mangiato a sufficienza a cena con i possibili genitori adottivi. Proprio quando Azzurra crede di aver perso sua figlia per sempre, i genitori adottivi rinunciano ritenendosi incapaci di gestire il diabete della ragazza. Valentina intanto evita Gabriele finché si decide a lasciarlo. Sarà Suor Costanza a rivelare al dottore i reali motivi del gesto della ragazza, dopo aver provato a non impicciarsi recitando rosari insieme al piccolo Edo che a sua volta prova a non immischiarsi nella storia tra Nico e Monica. Infatti, Nico pare soffocato dalla costante presenza di Asia, ma proprio quando Edoardo chiede a Nico di chiamare Monica, Asia chiede il suo aiuto pregandolo infine di non lasciarla. Monica vista la costante presenza di Asia accetta la corte di Martino. In realtà, Asia finge che la sua amnesia continui ancora. Emma è delusa per l'abbandono da parte dei suoi possibili genitori e Valentina è depressa per la distanza da Gabriele. Monica, infine, è incastrata in una posizione yoga nel tentativo di calmare la sua ansia per il suo secondo appuntamento con Martino. Suor Angela ricattando Valentina, la costringe a reagire e ad andare in ospedale dove ritrova Leone, il padre biologico di Gabriele. Sarà proprio Valentina che parlando con lui, gli farà capire che in realtà sta fuggendo da un possibile riavvicinamento con il padre. Seguendo il consiglio di Valentina, Gabriele va da suo padre proprio negli ultimi istanti di vita. Leone chiedendo scusa al figlio abbandonato tanti anni prima, lo spinge verso Valentina. Dopo la morte del padre i due si incontrano e finalmente deciso a stare con lei Gabriele bacia Valentina. Monica agitata per l'incontro con Martino segue le lezioni di seduzione di Nico, tutto questo in realtà è il piano di Suor Angela per far riavvicinare i due. Azzurra riesce finalmente a trovare la chiave per consolare Emma, ovvero far tornare il nipote di Nico. Grande ritorno anche di Guido, neosposo di Azzurra. L'episodio si conclude con Monica che scopre per caso che Asia sta fingendo.

Che Dio ci aiuti 4, qualche curiosità sul set - Che Dio ci aiuti 4 è un grande successo e proprio per ogni buon prodotto di massa che si rispecchia la curiosità di giorno in giorno aumenta sempre di più. In molti si saranno accorti che gli attori Diana Del Bufalo e Gianmarco Saurino, che hanno condiviso il set della fiction, si sono trovati a recitare insieme anche in C'era una volta Studio Uno, la miniserie di successo che è andata in onda lo scorso lunedì e martedì sempre uslvpiccolo schermo di Rai 1. Inoltre, qualcosa che forse alcuni di voi non sanno è che Francesca Chillemi, l'amatissima Azzurra di Che Dio ci aiuti 4, ha avuto una figlia nel febbraio dello scorso anno ma questo non le ha impedito di trasferirsi provvisoriamente nei luoghi delle riprese portandosi dietro la piccola. Sarebbe una bella novità se gli sceneggiatori inserissero, in una probabile quinta stagione, una bambina anche per il personaggio di Azzurra...

