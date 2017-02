Che Dio ci aiuti 4 / Anticipazioni puntata 26 gennaio, nona puntata: Valentina incontra la madre di Gabriele, lo scontro è assicurato!

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI NONA PUNTATA 26 GENNAIO 2017: VALENTINA INCONTRA LA MADRE DI GABRIELE, LO SCONTRO È ASSICURATO! - Ancora due episodi per il penultimo appuntamento di "Che dio ci Aiuti 4", che tornerà su Rai Uno domenica prossima per il nono appuntamento della stagione. Gli episodi che andranno in onda, come sempre, saranno due, e avranno i seguenti titoli, "Amore a tutti i costi" il primo e "Fato, destino o..." il secondo. Ritroveremo come sempre suor Angela e tutti i ragazzi del Convento degli Angeli Custodi alle prese con le loro singolari vicende, ma nella prima parte della serata sarà la salute di una giovane ospite a tenere impegnata la suora più amata della tv, che dovrà convincere la nuova arrivata a sottoporsi a un intervento molto importante prima che sia troppo tardi. Anche Valentina dovrà fare i conti con una serie di problemi, per lei, infatti, arriverà la madre di Gabriele, e possiamo anticiparvi che l'incontro, visto soprattutto il passato della protagonista, non sarà per niente semplice.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI NONA PUNTATA 26 GENNAIO 2017: MONICA E NICO? UNA COPPIA DA OSCAR, PAROLA DEI FAN! - A "Che dio ci aiuti 4" è ancora una volta il rapporto fra Monica e Nico a incuriosire tutti i fan in rete, i due protagonisti, infatti, sono spesso al centro di una serie di scenette, che divertono e fanno sperare che al più presto fra loro possa esserci un lieto fine. Nelle ultime ore è stata in particolare una scena a conquistare tutti gli utenti su Facebook, quella in cui Nico cerca di dare dei consigli a Monica come solo un vero amico può fare. Il risultato? Poco convincente, ma di certo tutto da ridere, almeno a giudicare dai tanti commenti lasciati in rete: "Certo che per una donna è bello avere un amico che ti dice come la pensano gli uomini... utilissimo!!", "Questi due sono formidabili insieme!!! Finalmente volti nuovi freschi... simpatici... la fiction aiuta, ma loro sono una forza della natura!!!". Ad alcuni non è sfuggito inoltre che i due protagonisti, di recente, hanno partecipato anche a un'altra fiction di Rai Uno e, naturalmente, il risultato è stato ancora una volta molto convincente: "Siete una coppia televisiva straordinaria! Nelle puntate di " Studio Uno " vi ho amato ancora di più. Nico, potresti prendere un po' di dolcezza dell'altro personaggio però eh?!". rivedremo Diana De Bufalo e Gianmarco Saurino ancora insieme?

© Riproduzione Riservata.