Che Dio ci aiuti 4: ottava puntata, anticipazioni 19 Febbraio e diretta

Che Dio ci aiuti 4, anticipazioni ottava puntata 19 febbraio 2017: Orgoglio e pregiudizi e Fortuna che ci sei - Nel nuovo appuntamento della fiction sono in arrivo tante novità negli episodi 15 e 16 di questa quarta stagione: avremo modo di assistere anche ad un ritorno molto atteso in grado di cambiare gli equilibri delle trame. In "Orgoglio e pregiudizi" - il primo appuntamento della serata - troviamo Suor Angela alle prese con il giovane Mauro. La protagionista cerca di aiutarlo a superare la separazione dei suoi genitori, anche se la situazione si rivela più difficile del previsto. Tuttavia, c'è un inaspettato colpo di scena: ad aiutarla arriverà Guido Corsi, alias Lino Guanciale, di ritorno al convento per fare una sorpresa ad Azzurra. Monica e Nico, invece, sono alle prese con i reciproci problemi sentimentali. In "Fortuna che ci sei" la nostra beniamina si prende cura di Delia, la quale si ferisce da sola dopo una brutta perdita. Nico si rende conto che Monica sta per andare incontro ad una delusione sentimentale e cerca di evitarlo e dalre una mano, mentre Azzurra decide di organizzare una festa a sopresa ad Emma, senza però ottenere risultati troppo convincenti.

video anteprima ottava puntata - In Che Dio ci aiuti 4, Monica è certa di quello che ha ascoltato: Asia sta mentendo a Nico, in realtà la sua memoria è tornata eccome, e da tempo, e fa finta di non ricordare solamente per poter passare più tempo con l'affascinante avvocato. La telefonata che per caso si è trovata ad origliare l'ha convinta delle bugie che Asia ha detto, e per questo la figlia di Valerio proverà a raccontare tutto a Suor Angela. Nella video anteprima della nuova puntata, disponibile su Rai Play, si vede infatti Monica che rincorre Suor Angela per i corridoi del Conventi degli Angeli Custodi: ma proprio mentre la giovane cerca di persuadere la religiosa che quando ha sentito per caso sia la verità, il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci è pronta a farle capire che la stessa, identica frase che lei ha sentito da Asia l'hanno riferita anche i medici. Il tono della ragazza che ora sta insieme a Nico era 'complottista', aggiunge Monica, dando un altro motivo a Suor Angela per credere che la sua reazione sia solamente dettata dalla gelosia. In realtà, come anche i telespettatori di Che Dio ci aiutino 4 sospettano, Monica ci ha visto lungo: come la prenderà Nico quando verrà a sapere la verità? Sarà proprio Monica a confidargli quello che crede di aver scoperto? Clicca qui per vedere il video.

Che Dio ci aiuti 4, qualche curiosità sul set - La fiction è un grande successo e proprio per ogni buon prodotto di massa che si rispecchia la curiosità di giorno in giorno aumenta sempre di più. In molti si saranno accorti che gli attori Diana Del Bufalo e Gianmarco Saurino, che hanno condiviso il set della fiction, si sono trovati a recitare insieme anche in C'era una volta Studio Uno, la miniserie di successo che è andata in onda lo scorso lunedì e martedì sempre sul piccolo schermo di Rai 1. Inoltre, qualcosa che forse alcuni di voi non sanno è che Francesca Chillemi, l'amatissima Azzurra di Che Dio ci aiuti 4, ha avuto una figlia nel febbraio dello scorso anno ma questo non le ha impedito di trasferirsi provvisoriamente nei luoghi delle riprese portandosi dietro la piccola. Sarebbe una bella novità se gli sceneggiatori inserissero, in una probabile quinta stagione, una bambina anche per il personaggio di Azzurra...

