Che tempo che fa / Ospiti e anticipazioni: Alessandro Gassmann, Marco Giallini e Jeremy Irons (puntata 19 febbraio 2017)

CHE TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017: JEREMY IRONS, MARCO GIALLINI E ALESSANDRO GASSMANN - Spazio al grande schermo nel nuovo appuntamento con Che tempo che fa in programma stasera, domenica 19 febbraio 2017, sul piccolo schermo di Rai 3. Fabio Fazio torna in scena con un nuovo appuntamento insieme al suo varietà, e al suo fianco - come sempre - faranno capolino anche Filippa Lagerback e la divertentissima Luciana Littizzetto. Ricco anche il parterre di ospiti pronti ad andare in scena più tardi: si parte proprio con i due attori Alessandro Gassmann (reduce del grandissimo successo de I bastardi di Pizzofalcone) e Marco Giallini, che dal prossimo 23 febbraio 2017 saranno al cinema con il nuovo film di Massimiliano Bruno, Beata ignoranza. Gassmann e Giallini prenderanno i panni di due professori, alle prese con scuola, insegnamento e... social network. Ma a Che tempo che fa il cinema non verrà raccontato solo attraverso le loro parole: Fabio Fazio avrà infatti l'onore di annunciare anche la presenza di Jeremy Irons, celebre attore britannico, che ha vinto il Premio Oscar in qualità di Miglior attore nel 1991 con il film Il mistero di Van Bulow. Spazio anche alla musica, e all'ancora fresco Festival di Sanremo 2017: Michele Bravi, settimo vincitore di X Factor e classificatosi quarto all'ultima kermesse con la sua "Il diario degli errori", farà capolino in studio. Riporterà al pubblico tutte le emozioni che il palco dell'Ariston gli ha lasciato? All'interno del programma ci saranno anche The xx, gruppo indie rock di origine britannica. Per concludere, a Che tempo che fa faranno capolino anche gli scrittori Paolo Cognetti, in libreria con il romanzo "Le otto montagne", e il norvegese Lars Mytting, che ha scritto invece "Norwegian Wood", un manuale che descrive come tagliare la legna, ma che è riuscito a portare in primo piano anche il rapporto dell'uomo con la natura.

CHE FUORI TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017: PAOLA TURCI, RED CANZIAN E STEFANO FRESI - Subito dopo la messa in onda di Che tempo che fa, Fabio Fazio aprirà nuovamente le porte di Che fuori tempo che fa e farà disporre i suoi ospiti - oltre alle presenze fisse di Nino Frassica, Orietta Berti, Fabio Volo, Gigi Marzullo e Luciana Littizzetto, rimarranno anche Alessandro Gassmann e Marco Giallini - sui lati del tavolo. Anche in questa occasione ci sarà spazio per la musica, grazie alla presenza di Paola Turci, reduce di un quinto posto a Sanremo 2017 con "Fatti bella per te", e Red Canzian, ex bassista e voce dei mitici Pooh. Chiusa l'esperienza con la band, però, Canzian è pronto a stupire i suoi fans con l'uscita di un libro - scritto insieme alla figlia Chiara - dedicato alla cucina vegana, atteso per il prossimo 23 febbraio e intitolato "Sano vegano italiano". Forse anche per questo, in studio a Che fuori tempo che fa è atteso anche lo chef Simone Salvini. Per concludere non mancheranno l'attore di Smetto quando voglio 2 - MasterClass Stefano Fresi e la sciatrice alpina specializzata nello slalom gigante Federica Brignone.

© Riproduzione Riservata.