DOMENICA IN/ Ospiti e anticipazioni: Pippo Baudo conduce da solo, in studio Michele Zarrillo e Veronica Pivetti (puntata 19 febbraio 2017)

DOMENICA IN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017: MICHELE ZARRILLO E VERONICA PIVETTI - La settimana scorsa, all’indomani dalla finalissima del Festival di Sanremo 2017, tutto il pomeriggio domenicale di Rai 1 era stato dedicato a L’Arena di Massimo Giletti. Il programma si era concentrato proprio sulla 67esima kermesse: Domenica In aveva dovuto cedere il passo, ma il contenitore della prima rete nazionale è pronto a tornare oggi, 19 febbraio, puntuale a partire dalle 17.05. Al fianco di Pippo Baudo non ci sarà più Chiara Francini, dato che per la giovane attrice è cominciata la nuova avventura a teatro con lo spettacolo di Luca Miniero, dal titolo “Due”, in cui recita al fianco di Raoul Bova. Il primo ospite annunciato per il pomeriggio è uno dei cantati che hanno preso parte alla 67esima edizione del Festival di Sanremo, Michele Zarrillo. Zarrillo ha partecipato con la sua “Mani nelle mani” e si è piazzata in 11esima posizione, esattamente a metà classifica se si considerano tutti e 22 i Big in gara. Insieme a Pippo Baudo, il cantante romano ripercorrerà la sua carriera e discuterà anche del nuovo disco, dal titolo “Vivere e rinascere”. La musica, nell’appuntamento con Domenica In in programma oggi, 19 febbraio 2017, sarà rappresentata anche da un omaggio alla Romanza da salotto, eseguito da Gianluca Terranova e Lucrezia Drei, rispettivamente tenore e soprano, che saranno diretti dal maestro Sergio Stella. Veronica Pivetti, amatissima attrice del piccolo schermo e non solo, farà invece capolino per raccontare della sua autobiografia dal titolo “Mai all’altezza - Come sentirsi sempre inadeguata e vivere felice”, che non manca - come si intuisce anche dal titolo - di un pizzico di ironia. Per concludere, ci saranno la showgirl Manuela Zero, la Big Band con il maestro Bruno Biriaco e anche il mentalista Francesco Tesei.

