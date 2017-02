ENRICO PAPI FLIRTA CON BARBARA D'URSO: DAL BACIO ALLA GONNA TROPPO CORTA (DOMENICA LIVE, OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - Enrico Papi e la sua famiglia a Domenica Live: il conduttore è stato subito protagonista di un divertente siparietto con Barbara d'Urso. Dopo il suo ingresso in studio, s'è scambiato un bacio tutt'altro che innocente con la conduttrice: «Ha messo la lingua» ha scherzato Enrico Papi, mentre la d'Urso rassicurava la moglie. Più esuberante del solito, Papi ha continuato a scherzare con la padrona di casa, consigliandole ad esempio di fare un test di gravidanza dopo "l'incontro ravvicinato". L'intervista stenta a decollare perché Enrico Papi continua a flirtare con Barbara d'Urso a Domenica Live: in più di un'occasione evidenzia, ad esempio, quanto sia corta la sua gonna e la invita a sedersi diversamente per evitare di distrarlo. Dopo aver scherzato sul vestito della conduttrice di Domenica Live, mette in guardia anche suo padre quando viene presentato da Barbara d'Urso con la madre Luciana.

ENRICO PAPI E L'INTERA FAMIGLIA OSPITI DI BARBARA D’URSO (DOMENICA LIVE, OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - Enrico Papi torna in tv, nel pomeriggio di oggi, in occasione della nuova puntata di Domenica Live della quale sarà ospite. Il conduttore non sarà da solo nel salotto di Barbara d'Urso, ma ad accompagnarlo sarà la sua famiglia dall'America, ovvero la moglie Raffaella Schifino alla quale è legato dal 1998 e i suoi due figli, Rebecca, la maggiore e Iacopo. Quando non è impegnato sul piccolo schermo, infatti, Papi trascorre la sua vita a Miami, dove ha la seconda residenza. Con la sua dirompente simpatia, Enrico Papi farà sorridere i telespettatori di Canale 5 raccontandosi per la prima volta insieme alla sua famiglia e ripercorrendo le tappe principali della sua carriera televisiva, dai suoi esordi alle recenti partecipazioni avvenute entrambe in Rai e che hanno portato allegria e una vena di brio. Papi, infatti, lo scorso anno lo abbiamo visto nei panni di ballerino nell'ambito della trasmissione di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, mentre è tornato protagonista nell'ultima edizione di Tale e Quale Show, andata in onda sul finale di 2016. Grazie alle due trasmissioni di successo di Rai1, Enrico Papi è ritornato nuovamente in pista dopo alcuni anni di assenza, ma senza mai perdere quella sua spensieratezza e allegria che lo hanno reso celebre in tv. Di recente, inoltre, si è parlato di un grande ed atteso ritorno di Papi con una sua storica trasmissione musicale che ebbe enorme successo tra la fine degli anni '90 ed il primi 2000, Sarabanda. In occasione del ventennale, infatti, sui social era nata una petizione per riportare la trasmissione a quiz sul piccolo schermo. In una recente intervista al blog televisivo TvBlog, lo stesso Enrico Papi aveva mostrato pieno appoggio al popolo della rete in attesa di risposte da parte dei vertici Mediaset. In caso contrario l'intenzione era quella di realizzare un evento in un grande teatro per poi trasmettere la serata sul web e sui social. Intanto oggi torneremo a ridere grazie alla sua simpatia e chissà se Barbara d'Urso avrà anche il potere di farlo commuovere grazie alle sue sempre azzeccatissime sorprese.

