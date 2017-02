FAUSTO PINNA E IVA ZANICCHI INSIEME DA PIÙ DI 30 ANNI: DA BARBARA D'URSO LA STORIA DEL LORO AMORE (DOMENICA LIVE, OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - Fausto Pinna e Iva Zanicchi saranno ospiti di Domenica Live: la cantante, attrice e conduttrice parteciperà alla nuova puntata di oggi, 19 febbraio, del programma di Barbara d'Urso. Si parlerà, dunque, del loro legame: la storia d'amore va, infatti, avanti da più di 30 anni, ma la coppia non è mai convolata a nozze. Non è, dunque, il vincolo del matrimonio a tenere legati Fausto Pinna e Iva Zanicchi, eppure si considerano marito e moglie. Le loro vite si sono intrecciate in una sala d'incisione, poi l'invito a cena e la corte serrata. Da allora non si sono né lasciati né traditi, merito del loro amore. Ma la longevità di questa coppia è dovuta anche all'allegria che la contraddistingue. Lo ha rivelato la stessa Iva Zanicchi in un'intervista al settimanale Visto: «Siamo in perfetta sintonia. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Inoltre è un ottimo cuoco e non mi lascia mai da sola ai fornelli. Ci tiene a fare tutto lui, e devo ammettere che prepara dei piatti deliziosi. È davvero un grande uomo». Quali altre rivelazioni e curiosità da parte di Fausto Pinna e Iva Zanicchi? Lo scopriremo nella nuova puntata di Domenica Live.

FAUSTO PINNA E IVA ZANICCHI INSIEME DA PIÙ DI 30 ANNI: LA FINE DEL PRIMO MATRIMONIO (DOMENICA LIVE, OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - Fausto Pinna e Iva Zanicchi, una storia d'amore che dura da più di 30 anni: tutto è cominciato nel 1986 durante la registrazione dell'album "Care colleghe". Durante la lavorazione incontra il produttore, che diventa il suo compagno di vita e tra gli autori dell'unico brano inedito del disco, "Canterò". Prima di legarsi sentitamente a Fausto Pinna, Iva Zanicchi è stata sposata con Antonio Ansoldi, direttore artistico della Ri-Fi. L'ex europarlamentare ha rivelato quotidiano Libero di essergli stata infedele: «Sì, non sono mai stata Maria Goretti. Non riesco a mentire. Era la fine della nostra storia. Non era più possibile andare avanti, mi ero innamorata. Consiglio a tutti i traditori: negare sempre, anche l'evidenza». Nell'intervista ha smentito di essere stata corteggiata da Enzo Ferrari, ma su Richard Barton le voci sono vere: Iva Zanicchi ha raccontato che voleva portarla a Londra dopo che lo conobbe a Palermo, dove stava girando un film con la Loren. Seppur lusingata, la cantante rifiutò per sua figlia e il marito. Ora, invece, è felicemente legata a Fausto Pinna.

