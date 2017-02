FEDERICA BRIGNONE/ La sciatrice reduce dal quarto posto ai Mondiali ospite di Fazio (Che fuori tempo che fa, puntata 19 febbraio 2017)

FEDERICA BRIGNONE, LA SCIATRICE OSPITE SU RAI 3: UN QUARTO POSTO AI MONDIALI CHE LASCIA TANTO AMARO IN BOCCA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017) – Questa sera va in onda su Rai 3 un nuovo appuntamento con la trasmissione Che fuori tempo che fa condotta da Fabio Fazio. In studio tanti ospiti tra cui la sciatrice italiana Federica Brignone reduce dal quarto posto nella prova dello slalom gigante dei Mondiali in corso di svolgimento a St. Moritz, in Svizzera. Fino alla prova dell'ultima atleta, la francese Tessa Worley, autentica dominatrice della specialità, Federica era virtualmente sul podio, come terza classificata, alle spalle di Sofia Goggia e dell'americana Shiffrin. Una medaglia di legno che non ha soddisfatto in pieno l'atleta italiana, che sperava di poter chiudere la sua avventura in questi mondiali con almeno una medaglia. Infatti, a ridosso dei Mondiali di St. Moritz, la Brignone aveva trionfato in occasione del gigante di Kronplatz, prova inedita di Coppa del mondo di sci alpino, disputato a fine gennaio. Il trionfo in gigante dell'azzurra aveva acceso le speranze nel clan della Brignone in vista della prova iridata.

FEDERICA BRIGNONE, LA SCIATRICE OSPITE SU RAI 3: LA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 19 FEBBRAIO) – La sciatrice Federica Brignone è nata nel 1990 a Milano. La madre, Maria Rosa Quario, è stata una sciatrice di alto livello, il padre è un maestro di sci. Il primo podio in Coppa del Mondo lo ottiene nel gigante di Aspen (2009), dove arriva terza. Nel 2011, ai Mondiali di Garmisch, ha vinto la medaglia d'argento piazzandosi in seconda posizione. Di recente è stata protagonista di una lunga intervista alla rivista Vanity Fair nel corso della quale ha raccontato la sua infanzia e quelli che sono stati i suoi inizi sugli sci, ammettendo di essere stata fortunata di essere nata in una famiglia di sportivi. La madre, Ninna Quario, durante la sua carriera agonistica, è stata sul podio della Coppa del mondo di sci alpino. Quando era piccola, ha raccontato la Brignone, aveva praticato tutti i tipi di sport possibili fino ad optare per lo sci, la disciplina dove si sentiva più a suo agio e dove aveva maggiore confidenza. I fatti, poi, le hanno dato ragione. Insieme alla Goggia, Federica Brignone rappresenta il meglio che lo sci femminile italiano ha da offrire al momento.

