FEDEZ / News: il rapper ritorna da New York con la sua Chiara (oggi, 19 febbraio 2017)

FEDEZ, NEWS: RITORNO DA NEW YORK, IL POST (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) – Il famoso rapper milanese Fedez protagonista della scena musicale con il suo ultimo album intitolato Comunisti col rolex frutto della collaborazione con J-Ax e della scena televisiva con la sua partecipazione alla fiction di successo Un passo dal cielo 4, è appena rientrato in Italia dopo essersi concesso un dolce fuga d’amore al fianco della propria fidanzata Chiara Ferragni. Infatti, i due in occasione di San Valentino hanno deciso di stare per qualche giorno nella splendida New York dove si sono concessi momenti da teneri fidanzatini con tanto di scatti riportati sui canali social che di fatto hanno funto da cronistoria. Tuttavia la ‘luna di miele’ è finita con i due che sono dovuti rientrare in Italia per occuparsi dei rispettivi impegni di lavoro. A sottolineare il ritorno è la stessa Chiara Ferragni che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae con tanto di valige all’Aeroporto Kennedy di New York con destinazione Milano. Clicca qui per vedere la foto.

