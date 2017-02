FRANCESCO TESEI / Chi è il Mentalista ospite di Pippo Baudo: in tour con il suo spettacolo The Game (Domenica In, 19 febbraio 2017)

FRANCESCO TESEI, CHI E' IL MENTALISTA OSPITE DI PIPPO BAUDO A DOMENICA IN OGGI 19 FEBBRAIO 2017 - Conosciuto come Il Mentalista, Francesco Tesei ha attirato subito l'attenzione mondiale grazie ai suoi trucchi di illusionismo, maturati in tanti anni di esperienza in spettacoli e teatri. Dopo un fascino iniziale per la magia di stampo classico, Tesei si dirige infatti verso le forme più moderne, esplorando i misteri della mente e "giocando" con i medesimi. Secondo il suo punto di vista, rivela ai media locali di Ravenna, la corrente del "mentalismo" sarebbe possibile in realtà unendo un po' di filosofia, illusionismo, psicologia "e un dito di alcol". Oggi, 19 febbraio 2017, lo vedremo fra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In, come sempre in onda su Rai 1. Il celebre mentalista, considerato il più promettente e famoso d'Italia, si esibirà sicuramente in qualcuno dei suoi shockanti spettacoli, con cui sonda la mente dell'interlocutore. In queste settimane, Francesco Tesei è inoltre in tour in Italia con The Game, il nuovo spettacolo ideato con Deniel Monti, in cui il mentalista controllerà pensieri e scelte, prevedendo le conseguenze ed interagendo con il pubblico.

FRANCESCO TESEI, IN TOUR CON IL SUO SPETTACOLO THE GAME - La notorietà di Francesco Tesei arriva immediata, fin dai suoi 21 anni. E' in questo momento, infatti, che viene notato da una dei colossi europei di crociere e diventa l'artista più giovane della compagnia. Nel 1991, il suo spettacolo tocca già 30 Paesi in tuto il mondo, portandolo a conquistare premi e concorsi in manifestazioni nazionali. Nel 2003 unisce invece la sua passione alla regia ed alla consulenza creativa, collaborando con diversi artisti dello spettacolo. Francesco Tesei si dedica totalmente al mentalismo solo nel 2005, anno in cui inizia un periodo di formazione presso il Milton Erickson Institute di Torino. E' qui che approfondisce i suoi studi di Programmazione Neurolinguistica (PNL, ndr) e la "psicologia applicata all'entertainment". Lo sbarco sul piccolo schermo, ricorda la biografia ufficiale presente sul suo portale, avviene invece nel 2010, quando Francesco Tesei viene intervistato nel salotto di Mistero, il programma di Italia 1 che indaga i gialli e gli aspetti legati al sovrannaturale. Per quanto riguarda la sua vita privata, Tesei vive a Forlì con la sua compagna Nicole.

