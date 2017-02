GEMMA SPINGE TINA/ Uomini e Donne, è caos: Maria De Filippi interviene per separare le due (oggi 19 febbraio 2017)

GEMMA SPINGE TINA: CAOS A UOMINI E DONNE, INTERVIENE MARIA DE FILIPPI (OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - Scoppia un vero e proprio caos a Uomini e Donne tra Gemma e Tina, due primedonne che non hanno mai avuto un buon rapporto sia nella trasmissione che fuori. Nell'ultima puntata Tina ha accusato Gemma di voler fare solo del business, la donna non ha intenzione di sentire le sue provocazioni e si alza per mettersi al centro dello studio contro la sua 'rivale'. A questo punto Tina dice di esser stata spinta da Gemma, un'azione che non si dovrebbe mai vedere in televisione e chiede l'intervento di Maria De Filippi che deve alzarsi dalla sua postazione per mettersi al centro delle due ed evitare una rissa in studio. Il tutto corredato dalle urla di Tina che si è sentita mettersi le mani addosso da Gemma. Oltre a Maria de Filippi si alza anche Giorgio per cercare di mettere pace tra le due donne, ma si ritrova soltanto insultato dalla stessa Gemma a causa del suo 'riportino'. Come si sarà evoluta la faccenda?

GEMMA SPINGE TINA: CAOS A UOMINI E DONNE, INTERVIENE MARIA DE FILIPPI (OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - La puntata di Uomini e Donne trasmessa lo scorso giovedi 16 febbraio ha visto un nuovo scontro tra Gemma e Tina, con una rissa quasi sfiorata in studio. "Annuncio ufficialmente che sono stanca. Vorrei dire una cosa. Anch'io ho delle persone a casa, delle sorelle che quando tu mi offendi, stanno malissimo. Stai zitta! quando tu mi offendi senza motivo, stanno malissimo e non riescono nemmeno più a guardare la televisione. Mia sorella ha pianto, quando tu mi hai offesa. Finiscila. Io non faccio serate, stai zitta perché ti tappo la bocca" queste le parole di Gemma contro l'opinionista, "Non fai le serate perché non ti chiamano, bugiarda" la replica della Cipollari. Maria De Filippi interviene, "Guarda che io ti sposto come un grissino. Non mi spingere. Io ti sposto come una piuma. Non ho capito perché mi spinge. Ti sfoghi con me se non ti fanno fare le serate?" inveisce Tina Cipollari accusando Gemma di averla spinta. Inutile l'intervento di Giorgio Manetti, a difesa di coloro che fanno serate in discoteca, la tensione si stempera però grazie a lui quando chiede a Tina di ballare.

