I FANTASMI DI PORTOPALO, BEPPE FIORELLO PORTA SU RAI UNO LA TRAGEDIA DEL NAUFRAGIO A LUNGO NEGATO (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - La miniserie in due puntate tratta dall’omonimo libro di Giovanni Maria Bellu, “I fantasmi di Portopalo” racconta uno dei più drammatici naufragi del dopoguerra, avvenuto la vigilia di Natale del 1996 nel Canale di Sicilia. Il mare inghiottì in quell’occasione 283 giovani uomini di origine indiana, pakistana e tamil che viaggiavano a bordo della F-174, una carretta del mare che dove portare quegli uomini stipati in condizioni disumane in Italia. Il fatto passò sotto silenzio nonostante un centinaio di superstiti, abbandonati dai trafficanti su una spiaggia del Peloponneso e lì arrestati dai poliziotti greci, avessero raccontato tutto nei dettagli. Le autorità italiane definirono le loro testimonianze inattendibili in quanto mancavano i corpi delle vittime, sepolti nel più grande cimitero del Mediterraneo a 108 metri di profondità nel Canale di Sicilia. I pescatori di Portopalo, che pescavano i cadaveri, li ributtavano in mare e tacevano per paura che lo spazio di mare venisse precluso alla pesca lasciandoli senza mezzi di sostentamento. A negare il naufragio fu l’intera comunità, parroco compreso. Lo stesso fecero le istituzioni locali e nazionali, nascondendosi dietro la mancanza dei corpi. A rompere il muro dell’omertà un solo pescatore, Salvo Lupo interpretato nella fiction prodotta da Rai e Picomedia in collaborazione con Iblafilm da Beppe Fiorello. A far emergere la verità insieme a lui un caparbio giornalista di Repubblica, Giovanni Maria Bellu, che nella miniserie ha il volto di Giuseppe Battiston. La fiction andrà in onda su Rai Uno lunedì 20 e martedì 21 febbraio alle 21.20. Oltre ad essere uno degli interpreti, Beppe Fiorello è uno degli autori, insieme a Paolo Logli ed Alessandro Pondi, del soggetto mentre la scenaggiatura è stata realizzata dall’attore in collaborazione con Salvatore Basile e il regista, Alessandro Angelini.

© Riproduzione Riservata.