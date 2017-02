I LIVE WITH A MODELS 2 / Anticipazioni del 19 febbraio 2017: guest star Poppy Delavigne: sbarca in Italia la sit-com sul glamour con David Hoffman

I Live With Models 2, anticipazioni del 19 febbraio 2017: la serie - Al via I Live With Models 2, la nuova sit-com di Comedy Central, che andrà in onda in prima Tv assoluta sull'emittente nella prima serata di oggi, domenica 19 febbraio 2017. Creata da Seb Barwell, James Lamont e Jon Foster, il nuovo show porterà sul piccolo schermo David Hoffman, Brianne Howey, Rebecca Reid, Eric Aragon, Joseph May, e Alex Beckett. Fra le guest star troveremo inoltre anche la sorella di Cara Delavigne, la fashion influencer Poppy. Sulla scia del successo conquistato dalla pellicola Zoolander, il protagonista ci parlerà di moda e del mondo dei modelli, di cui è entrato a far parte grazie alla straordinaria bellezza delle sue mani. Si ritroverà a vivere quest'avventura ed il successo vivendo in appartamento con altri tre professionisti, le tip model Anna e Scarlet ed il modello Enrique, sempre con la testa fra le nuvole. L'aspetto interessante, sottolineato al momento del debutto da Vanity Fair, è che fra le fila dei doppiatori troviamo tanti vip italiani di primo piano, fra cui Alfonso Signorini. Darà infatti la voce al cinico Christian, un profumiere ruffiano, mentre Jane Alexander reinterpreterà Poppy. Giorgio Borghetti, uno dei doppiatori più stimati in Italia e icona della new generation, interpreterà invece Enrique, di cui ha parlato a lungo in uno speciale su Sky. Secondo il doppiatore, infatti, il suo personaggio rappresenta il simbolo più crudo del "bello e stupido", ma offre anche vari spunti di riflessione grazie al suo particolare punto di vista. Dopo il successo della prima stagione, complice la ridanciana visione del mondo della moda e di tutti i suoi stereotipi, la serie Tv si lancia con diverse speranze anche verso il secondo capitolo. In questa nuova trama, il gruppo di protagonisti si ritroverà a spostarsi da Miami verso New York, dove accettano delle nuove sfide e nuovi compagni di avventura.

I Live With Models 2, anticipazioni del 19 febbraio 2017: la trama - Tommy è un cialtrone fortunato che ha vissuto l'adolescenza all'insegna del rifiuto e dell'umiliazione a causa della sua stazza, troppo grande e goffa. Tutto cambia quando scopre di avere delle mani perfette, grazie alle quali accede all'affascinante mondo della moda e del glamour. Convinto di poter avere una rivincita sul mondo e sulla sua stessa vita, si ritroverà coinquilino di altri tre modelli a Miami, ma scoprirà che è proprio la convivenza la parte più difficile che dovrà affrontare nella sua nuova avventura. Accclamato come Messia dei manisti, Tommy dovrà districarsi fra lo snobbismo di due top model e l'animo svampito di Enrique, con cui creerà subito un forte legame. Tuttavia, il suo animo da nerd e barista non tarderà ad uscire quando il protagonista entrerà a contatto con il mondo glam della moda.

© Riproduzione Riservata.