I ragazzi del Bambino Gesù / Documentario: su Rai3, la malattia vista con gli occhi dei piccoli pazienti (Anticipazioni prima puntata)

I ragazzi del Bambino Gesù: anticipazioni e diretta, - Il documentario che andrà in onda domani, domenica 19 febbraio, su Rai3 alle 22:50. Protagonisti dieci bambini che racconteranno le loro storie in altrettante puntate: sarà, dunque, possibile conoscere la malattia dal punto di vista di Roberto, Klizia, Annachiara, Flavio, Giulia, Caterina, Sabrina, Simone, Alessia e Sara. Il progetto si discosta dalla fiction "Braccialetti Rossi", interpretata da attori: nel documentario ideato da Simona Ercolani e realizzato da "Stand by me" i protagonisti sono proprio i pazienti. Non tutti gli addetti ai lavori hanno apprezzato questa scelta, spiegata dalla regista: «Vogliamo raccontare l'autenticità della malattia entrando in punta di piedi in una realtà fatta di sofferenza, ma pure di grande speranza» riporta La Stampa. L'obiettivo de "I ragazzi del Bambino Gesù" è di vincere la paura della malattia. La docu-serie, che verrà trasmessa fino al 23 aprile, è stata patrocinata dal Ministero della Salute e dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.

I ragazzi del Bambino Gesù: la storia di Roberto - Roberto è uno dei dieci giovani protagonisti del documentario “I ragazzi del Bambino Gesù”, in onda oggi in seconda serata su Rai Tre. Il diciassettenne Roberto vive a Trieste con mamma Silvia e la sorella Giovanna. I suoi genitori hanno divorziato quando lui aveva appena 4 anni ma hanno sempre mantenuto dei buoni rapporti. Alla scoperta della malattia del figlio hanno fatto fronte comune per affrontare il problema. Roberto sogna di diventare un ingegnere informatico e intanto frequenta il Liceo Scientifico di Trieste. Il giovane è un tipo che piace, intelligente e un po’ misterioso, cosa che gli ha permesso di non avere problemi con le ragazze. Con la malattia per le cose si sono fatte più difficili. La diagnosi della leucemia linfoblastica acuta fatta ad aprile del 2015 ha cambiato la sua vita per sempre. Dopo aver scoperto di essere malato Roberto ha chiuso le porte col mondo: la malattia gli lasciava infatti poche speranze di vita. Ora però c’è una speranza: un tipo di trapianto sperimentale di midollo con cellule provenienti da un donatore familiare non compatibile ha infatti buone possibilità di riuscita. A fargli questo grande dono sarà mamma Silvia, che insieme a papà Alberto è andata con lui a Roma.

I ragazzi del Bambino Gesù: il messaggio - La lotta quotidiana di dieci piccoli pazienti, ricoverati al Bambino Gesù, è raccontata dal documentario che farà il suo debutto su Rai3 domani sera. La serie descrive anche le emozioni che devono affrontare i bambini e le loro famiglie quando scoprono la malattia, che non deve essere un tabù: «Il documentario ci insegna che la malattia è una condizione che attiva meccanismi di coraggio e di solidarietà» ha dichiarato Filomena Albano, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Il grande messaggio che questo progetto vuole lanciare è semplice: non bisogna darsi mai per vinti nel percorso verso la guarigione. Al termine di ogni puntata di "I ragazzi del Bambino Gesù" sui social dell'ospedale un pediatra e uno specialista risponderanno in diretta alle domande del pubblico sulle questioni sollevate dal racconto. «Il documentario I ragazzi del Bambino Gesù porterà a tutti il messaggio della vita che c'è in ospedale così come è stata raccontata dai pazienti stessi e dalle loro famiglie» scrive l'ospedale su Facebook. Clicca qui per leggere il messaggio integrale.

