IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 19 febbraio: Mariana e Gracia in affari, Hernando bacia Camila?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 19 FEBBRAIO: Hernando è pronto a sciogliersi? Le prossime puntate de Il Segreto, a cominciare dal prime time di questa sera, ci mostreranno un signore diverso e più morbido, almeno con la moglie. Proprio nella puntata di questa sera de Il Segreto lo vedremo alle prese con un regalo speciale per Camila che nel naufragio ha perso tutte le sue cose e, soprattutto, il suo pianoforte. Sarà questo il regalo che il marito le farà trovare oggi nel loro spoglio soggiorno. Camila sarà commossa dal gesto del marito capendo che dietro alla sua facciata dura e senza amore, in realtà, si nasconde un uomo sensibile e molto altruista. Proprio per questo si avvicinerà a lui e lo bacerà con trasporto. Hernando ricambierà la moglie oppure finirà nuovamente per allontanarla e maltrattarla come ha fatto in passato?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 19 FEBBRAIO: Il Segreto è tornato a far compagnia ai telespettatori affezionati. Anche se è sabato pomeriggio e in mezza Italia splende il sole, milioni di italiani sono rimasti attaccati alla televisione per scoprire cosa sta succedendo a Puente Viejo. Il protagonista principale della puntata di oggi è stato Lucas, il buon medico vessato da un periodo difficile. L'uomo, infatti, è apparso molto scontroso nelle scorse puntate, ma non si riusciva a capire il perché del suo comportamento. Nella puntata odierna invece il ragazzo ha fatto intendere chiaramente che teme fortemente una nuova intrusione di donna Francisca nella sua vita, e soprattutto teme le sue vendette. Un po' di sereno, però, ha oggi accompagnato il medico nei preparativi per il matrimonio con Sol, che si svolgerà tra poco. I due si amano e sembrano intenzionati a passare tutta la vita insieme: i telespettatori sperano che le trame dei personaggi de Il Segreto non mettano i bastoni tra le ruote ai due amanti.Nelle prossime puntate il matrimonio tra i due ragazzi si farà sempre più vicino, ma Francisca non starà certo ferma senza fare niente. Non bisogna dimenticare, infatti, che la Montenegro si vuole opporre con tutte le sue forze a queste nozze, ed è probabile che ci riuscirà. Cosa succederà in casa di Rosario? L'uomo sembra andare verso dei guai sostanziosi che gli porteranno una cattiva nomina tra gli abitanti del paesino.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 19 FEBBRAIO: NUOVE MINACCE PER I SANTACRUZ - Ritorna il gradito episodio serale de Il Segreto della domenica con nuovi intrighi da parte dell'unica e inimitabile Donna Francisca. Quest'ultima sarà alla ricerca di una strategia per creare problemi all'odiata famiglia Santacruz, a pochi giorni dal doppio matrimonio tra Lucas e Sol, Candela e Severo. Dopo avere minacciato Sol, che non si è fatta spaventare dalla rivale, la Montenegro cercherà una mossa alternativa fingendo di avere accettato queste unioni. Invierà quindi un regalo alla Miel Amarga anche se nessuno dei futuri sposi avrà il coraggio di aprirlo. Cosa nasconderà quel misterioso pacco? Niente di buono? Nel frattempo Sol dovrà fare i conti con lo strano comportamento di Lucas, apparentemente privo di giustificazione. Di fronte alle pressanti richieste della fidanzata, il dottor Moliner ammetterà di avere il timore che tutto vada storto, come accaduto qualche mese prima quando si era ritrovato davanti all'altare in compagnia di Aurora...

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI: Nelle ultime puntate de Il Segreto, Sol, contenta per le nozze e per aver chiuso il capitolo del suo precedente matrimonio, dovrà incassare una confessione dal suo futuro marito. Nella puntata di oggi, infatti, l'abbiamo vista alle prese con un Lucas strano e sfuggente, che ha finito per riversare su di lei tutta l'angoscia che ha provato a causa della sua ex, Aurora. La ragazza lo aveva abbandonato proprio a un passo dall'altare, e lui non vuole che si ripeta la bruttissima esperienza: Sol lo ha consolato e gli ha giurato amore eterno, ma c'è da dire che Lucas non è sembrato molto convinto, anche perché le pressioni di donna Francisca nelle scorse puntate non sono state poche. Rosario, intanto, anche nella puntata di oggi ha dovuto resistere alle tentazioni che gli porta Rafaela. La ragazza è appena arrivata in città, ma già sta creando problemi non solo a Rosario, ma anche a Ramiro. Più di un telespettatore sospetta che ci sia un'intesa poco casta tra i due, anche se nella puntata di oggi i rapporti si sono mantenuti ancora innocenti. Cosa succederà nelle prossime puntate? Il rischio di una liaison può mettere davvero così tanto in pericolo i Castaneda? Nella puntata odierna, per altro, si è consumata la frattura insanabile tra Camila e Hernando, che non sono fatti l'uno per l'altra anche se hanno provato a stare insieme in tutti i modi. Le liti sono sempre più frequenti, e in quella di oggi c'è stata una frase di troppo da parte dell'uomo, che fa capire a sua moglie che il suo ruolo non è quello di coniuge amata e desiderata, ma solo di madre surrogato, sposata per non far crescere la piccola figlia di Hernando da sola. Camila ha manifestato tutta l'intenzione di scappare, allontanarsi per riflettere sulla sua situazione: la prigionia impostale dal marito non può far altro che peggiorare sempre più velocemente le cose.

