ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Anticipazioni e news: cambio di programmazione, cresce la paura contro Il Commissario Montalbano

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ANTICIPAZIONI E NEWS: CAMBIO DI PROGRAMMA E FLOP DI ASCOLTI - L'Isola dei Famosi 2017 è a rischio chiusura? Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi non sembra proprio navigare in acque calme ed anzi, gli ascolti flop hanno portato ad una decisione: cambio di programmazione. Eccovi quindi a seguire tutte le ultimissime anticipazioni e news in riferimento al programma più avventuroso della televisione italiana. La dodicesima edizione del reality show ha aperto i battenti con numerose critiche al seguito ancor prima del debutto ufficiale. In tanti infatti, prima dell’esordio avevano già espresso il loro malcontento nei confronti della presunta partecipazione di Wanna Marchi e Stefania Nobile. Successivamente, il malcontento dei fan è proseguito con la scelta del nuovo inviato, Stefano Bettarini. L'ex marito di Simona Ventura infatti, continua a non piacere al pubblico e, sono in moltissimi quelli che rimpiangono Alvin. Nonostante le numerose notizie di gossip, l'attenzione del pubblico da casa è apparsa ugualmente poco costante regalando alla trasmissione ascolti in prime time proprio disastrosi. Lo show infatti, ha ottenuto la media di circa 3.6 milioni di telespettatori per una share che non è mai andata oltre il 19%. Dal prossimo 28 febbraio quindi, si correrà ai ripari con il cambio di programmazione e il debutto de L'Isola non più al lunedì ma al martedì sera. Come mai questa scelta? Il prossimo lunedì 27 febbraio, andranno in onda sull'ammiraglia di Casa Rai i nuovi appuntamenti con Il Commissario Montalbano e così, la produzione de L'Isola è immediatamente corsa ai ripari spostando il reality show di un giorno. Invariata invece, la programmazione degli appuntamenti del daytime distribuita tra Canale 5, Italia 1 e La5.

© Riproduzione Riservata.