ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ed.12 gossip e news: Dayane Mello spazza via Balotelli con Stefano Bettarini (oggi, 19 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, GOSSIP NEWS: DAYANE MELLO ASPETTA STEFANO BETTARINI E DÀ UN CALCIO AL PASSATO (OGGI, 19 FEBBRAIO) - La storia d'amore tra Dayane Mello e Stefano Bettarini è solo una "mossa" di marketing oppure tra loro è scattata la vera passione? L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi 2017 è stata eliminata dal programma dopo una sola settimana di permanenza in Honduras ma, fin dalla clip di presentazione, aveva espresso il suo forte interesse per "l'inviato". Dopo la difficile parentesi nel corso della prima edizione del Grande Fratello Vip, per Bettarini si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo con questo nuovo ruolo da inviato. Difficile potersi "paragonare" ad Alvin (precedente inviato) ed infatti, anche in Honduras, "Betta" (così come lo chiama affettuosamente Alessia Marcuzzi) si è distinto per essere un perfetto "sciupafemmine". Galeotta fu la spiaggia de L'Isola e, dopo l'eliminazione Dayane e Stefano hanno passeggiato sul bagnasciuga per poi scambiarsi un focosissimo bacio prontamente immortalato dai paparazzi di "Chi", il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Durante la sua ospitata di lunedì sera poi, Dayane Mello ha ricevuto un mazzo di rose rosse e, la modella si è anche confidata con Silvia Toffanin durante il corso di "Verissimo", il programma del sabato pomeriggio Mediaset. Ma non è tutto! La modella infatti, è stata intervista anche tra le pagine di "Oggi" ribadendo la forte attrazione provata per Stefano Bettarini. "La prima volta che ho visto Stefano ho pensato: "Wow! Il fisico c’è". Mi piace prendere l’iniziativa. Ma ai tempi di Balotelli ero una bambina, adesso ho 27 anni: voglio altre cose. Stefano mi ha detto che non è la quantità ma la qualità del tempo passato insieme che conta. C’è chimica, e poi è un avventuriero e ha dei figli come me", ha raccontato la Mello. Di seguito, in riferimento alla precedente esperienza con il GF Vip, Dayane ha confessato di non preoccuparsi del suo passato: "Tornerà tra un mese, io lo aspetto".

