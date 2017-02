ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Gossip news: Giulia Calcaterra e Simone Susinna sempre più uniti, domani focus su di loro? (oggi, 19 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, GOSSIP: SIMONE E GIULIA IN LOVE? SI ATTENDONO APPROFONDIMENTI - Domani sera andrà in onda il nuovo appuntamento de L'Isola dei Famosi 2017 e, in attesa di scoprire chi verrà eliminato tra Massimo Ceccherini e Giacomo Urtis, scopriamo cosa accade in Honduras tra news e gossip. Galeotta fu la spiaggia dorata? Così pare... Moreno e Malena per esempio, sono quasi diventati una coppia ufficiale tra baci fugaci e gelosie da parte del rapper che mal digerisce il lavoro della sua presunta nuova fiamma. La spiaggia inoltre, pare avere regalato un nuovo amore anche tra Dayane Mello e Stefano Bettarini, fortemente attratti l'uno dall'altra tanto da essere stati anche paparazzati tra le pagine di "Chi". In Honduras così, si vocifera da qualche tempo anche su Giulia Calcaterra e Simone Susinna: c'è del tenero tra l'ex velina e il modello di Dolce e Gabbana? La loro continua vicinanza si sta sempre di più trasformando in un nuovo presunto flirt: domani Alessia Marcuzzi ne parlerà con il resto del gruppo? Di Malena e Moreno infatti, si è già parlato durante il corso del precedente appuntamento anche se, dopo la messa in onda di una breve clip l'argomento non si è poi approfondito con i diretti interessati. Giulia e Simone invece, inconsapevoli delle difficoltà che sta vivendo il reality in termini di ascolti tv, proseguono la loro conoscenza nonostante l'ex velina abbia confessato di avere un fidanzato. E così, anche su Oggi.it si sono visti alcuni scatti che immortalavano i due in teneri atteggiamenti. A questo punto, non ci resta che attendere la puntata di domani sera in prime time per un probabile focus sul loro avvicinamento sospetto.

