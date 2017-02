ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: il doloroso passato di Vladimir Luxuria “Volevo farla finita!” (oggi, 19 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: LA DOLOROSA DEPRESSIONE DI VLADIMIR LUXURIA - Vladimir Luxuria insieme ad Alessia Marcuzzi, rappresenta il cuore pulsante di questa dodicesima edizione de L'Isola dei Famosi 2017. Il reality show più difficoltoso della televisione italiana, fa un po' acqua da tutte le parti in quanto, stenta a decollare avendoci "regalato" una edizione decisamente priva di dinamiche interessanti. Il gossip che ha violentemente investito l'Honduras, sembra non interessare il pubblico e, a nulla valgono i baci rubati tra Malena e Moreno. Stesso discorso, vale anche per la presunta love story tra Stefano Bettarini e Dayane Mello intervistata proprio di recente da Silvia Toffanin. La modella, durante il corso dell'intervista a Verissimo, è apparsa al settimo cielo e innamorata pazza dell'inviato più impacciato della storia della televisione italiana. Stefano infatti, riceve quotidianamente forti critiche dal web per la sua conduzione molto "robotica". Vladimir Luxuria invece, si sente sempre a suo agio nel suo ruolo da opinionista ma anche lei, sempre nel salotto di Silvia Toffanin, ha parlato di un passato davvero molto difficile da dimenticare. L'ex vincitrice del reality infatti, ha raccontato: “Vladimiro era un bambino che amava gli animali. Faceva preoccupare la madre vomitando tutto ciò che mangiava, perché si sentiva diverso dagli altri. Nonostante gli insulti presi a scuola, però, ha conseguito una laurea con 110 e lode. Alla fine ce l’ha fatta”. Successivamente però, si apre anche uno scenario tragico della sua vita: "C’è stato un periodo buio nella mia vita in cui volevo farla finita. Pensavo che quelle come me non avessero un futuro. È stato un momento di depressione, ho abusato di sostanze stupefacenti, mi stordivo per dimenticare, in una sorta di morte bianca, di suicidio dilazionato". Fortunatamente però, questo terribile momento buio è passato e la conduttrice ha avuto modo di ringraziare i suoi genitori: "Dopo un momento difficile per via della mia identità sessuale, mi hanno accettata, mi amano e sono al mio fianco nelle mie battaglie".

