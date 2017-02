Il Segreto Anticipazioni puntata 20 febbraio: Ramiro coinvolge Matias nei suoi pericolosi traffici?

Il Segreto Anticipazioni puntata 20 febbraio: Matias segue i consigli del nonno - La famiglia Castaneda sta attraversando una fase di grandi cambiamenti che verranno confermati nella puntata de Il Segreto di domani. In essa, infatti, Raimundo cercherà di insegnare a Matias le motivazioni che spingono gli anarchici a protestare, facendogli leggere libri e manifesti riguardanti la loro ideologia. Il figlio di Emilia e Alfonso ascolterà con interesse tali insegnamenti, si farà coinvolgere dal pericoloso interesse del nonno? Non mancheranno le novità anche per Mariana che, grazie alla vendita della fattoria, ha ottenuto il denaro necessario per creare la boutique insieme a Gracia. Riuscirà finalmente a realizzare il suo grande sogno? Per quanto riguarda Ramiro, proseguirà il lento e progressivo avvicinamento a Rafaela, diventata oramai una dipendente della locanda. Il loro per il momento sarà soltanto un amore platonico, anche se molto presto potremo assistere ad una prima romantica passeggiata che lascerà presagire a qualcosa di diverso. Assisteremo presto alla nascita di una vera storia d'amore?

Anticipazioni Il Segreto puntata 20 febbraio: gli incubi di Beatriz - Nella puntata de Il Segreto di domani Camila cercherà di trovare un nuovo equilibrio a Los Manantiales, consapevole che difficilmente il suo matrimonio con Hernando potrà essere felice. Anche se il marito le ha chiesto scusa per i suoi modi troppo duri, non mancheranno i nuovi motivi di attrito tra loro: Dos Casas, infatti, si arrabbierà con la moglie accusandola di non avere ascoltato le sue indicazioni. Non avrebbe dovuto portare Beatriz in paese senza la sua autorizzazione, causando i pettegolezzi di tutti oltre che scatenando brutti ricordi nella ragazza. E proprio i pensieri del passato saranno il motivo degli incubi che la giovane Mella farà quasi ogni notte, nei quali vedrà un uomo misterioso che la terrorizzerà. Camila, dopo essersi resa conto di questo nuovo problema, cercherà di sostenere l'amica, per farle capire che ora è al sicuro. Ma un passato tanto difficile potrebbe presto ritornarle alla mente...

