Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo / Storia tra donne in vista? Anticipazioni e news prossimo episodio

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: STORIA TRA DONNE IN VISTA? ANTICIPAZIONI E NEWS - La prossima puntata de Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo, avrà come protagoniste due donne, Germana e Francoise: le due sono molto amiche e condividono non sono la gestione del salone di bellezza Il bello delle donne, ma anche una vita sentimentale travagliata e sfortunata. Le due hanno quindi deciso di chiudere per sempre con gli uomini e sono andate a vivere insieme dopo che le loro storie d'amore con gli ex compagni sono finite molto male. Cosa vedremo nel prossimo episodio de Il bello delle donne 4? Germana e Francoise sono a casa sul divano a guardare un film melenso e si bevono un'intera bottiglia di vino: a quel punto la trama della serie televisiva dice che qualcosa di inaspettato e destinato a cambiare le loro vite avverrà in quel momento. Cosa sarà? Ovviamente nessuno ne ha la certezza ma sono in tanti a credere che tra le due donne inizi una relazione!

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: STORIA TRA DONNE IN VISTA? ANTICIPAZIONI E NEWS - Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo, sta cercando di rimanere sull'onda degli avvenimenti che infiammano la nostra società: temi come la morte, l'islam, il cambio di sesso e l'omosessualità vengono affrontati giornalmente dalla serie televisiva che, nonostante delle idee ottime alla base, non sta andando affatto bene in termini di ascolti, tanto che si crede che probabilmente non ci sarà una prossima stagione della fiction con Giuliana De Sio, Manuela Arcuri e Claudia Cardinale. Per questo non sarebbe strano, visti i temi affrontati nelle scorse puntate, che tra Germana e Francoise si sviluppi un'improvvisa storia d'amore tra donne! Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo, andrà in onda mercoledì 22 febbraio alle 21.10 su Canale 5: anche questa volta la puntata sarà un flop? Ovviamente speriamo di no, anche se i pronostici non sono effettivamente dei più rosei, nonostante la partecipazione di attrici straordinarie.

