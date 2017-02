Isola dei Famosi 2017/ News: Massimo Ceccherini e il comunicato ricompensa, è guerra fra i naufraghi? (oggi, 19 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: MASSIMO CECCHERINI E IL COMUNICATO RICOMPENSA, È GUELLA FRA I NAUFRAGHI? - I naufraghi sull'Isola dei Famosi 2017, già divisi dalla prova evolutiva in due gruppi ben distanti, sono pronti ad accrescere tutte le distanze a causa di una sfida con la quale la produzione ha chiesto loro di confrontarsi. Si tratta del comunicato per ottenere delle ricompense, che ha rivelato ai naufraghi dei due gruppi la presenza di una zattera in mare aperto con una serie di provviste. I concorrenti delle due isole si sono ritrovati quindi di fronte a una scelta molto ardua: decidere se prendere tutto o se portare a riva soltanto tre scatole per lasciare il resto agli altri compagni di viaggio. Massimo Checcherini, fra i primi a comprendere l'importanza di tale messaggio, non ha avuto alcun dubbio e, provato dalla permanenza sull'isola dei fuochi, ha esclamato quanto segue: "Li prendiamo tutti. (...) Ma che c*o ve ne frega dei volontari, degli evoluti". Dall'altra parte, i naufraghi sull'Isola dei metalli hanno, in un primo momento deciso di dividere equamente i doni presenti sulla zattera, per poi fare un passo indietro subito dopo con un cambio di rotta: "Abbiamo alla fine deciso di prendere tutto e non fare i buonisti", ha rivelato infatti Samantha De Grenet sottolineando quanto sia importante in questa fase del reality il gioco di squadra. Questa piccola sfida accrescerà le polemiche già presenti fra i tanti concorrenti di quest'anno? Non resta che aspettare la puntata che Canale 5 manderà in onda domani.

