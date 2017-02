Isola dei Famosi 2017/ News: serata con le amiche per Dayane Mello, Stefano Bettarini si consola con una nuova "avventura", foto (oggi, 19 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI, NEWS: SERATA CON LE AMICHE PER DAYANE MELLO, STEFANO BETTARINI SI CONSOLA CON UNA NUOVA "AVVENTURA", FOTO - Dayane Mello si è lasciata alle spalle tutte le dinamiche legate alla sua permanenza sull'Isola dei Famosi 2017 per far spazio alla storia d'amore con Stefano Bettarini. Il suo percorso come naufraga, infatti, è stato improvvisamente messo in secondo piano dalla inaspettata liaison con l'inviato del reality di Canale 5. La modella, dopo l'intervista che nella giornata di ieri l'ha vista protagonista nel salotto di Silvia Toffanin, è tornata sui social per condividere lo scatto della sua serata in compagnia di due ragazze, fra le quali compare un altro volto noto di questa edizione del reality. La Mello, infatti, non ha rinunciato a trascorrere qualche ora in compagnia di Desirée Popper, l'aspirante concorrente che ha dovuto rinunciare alla possibilità di naufragare in Honduras dopo aver perso al televoto contro Giulia Calcaterra. "My partners", scrive la Mello, che anche se ha trovato la compagnia di due amiche fidate, spera di poter riabbracciare al più presto il suo amato. Da parte sua, Stefano Bettarini si gode il sole dell'Honduras e, lontano dalla modella, non può fare altro che tenere d'occhio i tanti naufraghi ancora in gioco nelle vesti di Spybetta. L'inviato non dimentica inoltre di apprezzare, nei momenti di relax, ciò che offre il panorama di Cayo Cochino e definisce il mare che lo circonda come un'avventura: "Il mare è un'avventura senza fine #sea #remember #spybetta #always #my #life #solocosebelle #island #love #mister #tuttosottocontrollo #todomuyinteresante", ha infatti scritto su Instagram poche ore fa pubblicando un nuovo scatto. Quali novità riserverà al pubblico questa storia d'amore nata ai margini del reality di punta di Canale 5? Se vi siete persi l'ultima foto di Dayane Mello potete cliccare qui, mentre qui è possibile visualizzare lo scatto pubblicato nelle ultime ore da Stefano Bettarini.

© Riproduzione Riservata.