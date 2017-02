Isola dei famosi 2017 / Massimo Ceccherini doma un incendio e dà la colpa a Nancy e Malena

ISOLA DEI FAMOSI 2017: MASSIMO CECCHERINI E L'INCENDIO DELLE STREGHE (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - Un brutto incendio si è sviluppato all'Isola dei famosi 2017, quando Massimo Ceccherini, nell'accendere un fuoco, non si è reso conto che c'era dell'erba secca nei dintorni - cosa che ha ovviamente fatto divampare un incendio. L'attore e comico toscano è fortunatamente riuscito a domarlo, ma la spiegazione che ha dato dell'incendio ai suoi compagni è stata alquanto bizzarra e fantasiosa. "C'è un incendio, questa è una punizione divina. Prende fuoco tutto. Basta, questo fuoco. E' un fuoco stregato, sono loro... sono le streghe. Qui non ci fanno pescare più", ha detto Massimo Ceccherini secondo quanto riportato dal sito Today. Le streghe sono Nancy Coppola e Malena nella sua testa e, una volta tornati i compagni, ha ribadito: "Non sapete cosa è successo qui! Stava prendendo fuoco tutto, la capanna e tutta la nostra roba. È il maleficio di quelle streghe". Colpa delle streghe quindi, non del fatto che ha acceso un fuoco vicino l'erba secca.

ISOLA DEI FAMOSI 2017: MASSIMO CECCHERINI E L'INCENDIO DELLE STREGHE (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) - La tensione all'Isola dei famosi 2017 è spesso alta come non mai. Nonostante i vari litigi e le bagarre però, sono nati anche dei flirt che rendono un po' più dolce l'animo dei vip che oggi popolano le Honduras. Come quello tra Moreno e Malena, o tra l'uscita Dayane Mello e Stefano Bettarini. Sembra che ci fosse anche una qualche intesa tra Samantha De Grenet e Raz Degan, ma l'attore forse è più occupato a sentirsi un tutt'uno con la natura che lo circonda. Quello che sembra essersi innamorato sul serio è Moreno ma Malena, chiacchierando con gli altri naufraghi, ha giudicato il comportamento del rapper un po' troppo ossessivo nei suoi confronti. Lei è uno spirito libero e non ama chi le sta troppo addosso o si dimostra geloso. C'è poi l'incognita Bettarini/Mello: sembra che i due si siano baciati alle Honduras, e che lei lo stia aspettando fiduciosa per una futura storia d'amore.

