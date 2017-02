JEREMY IRONS/ L’attore di Assassin’s Creed ospite da Fabio Fazio (Che tempo che fa, puntata 19 febbraio 2017)

JEREMY IRONS, L’ATTORE DI ASSASSIN’S CREED OSPITE DA FABIO FAZIO: LA CARRIERA (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017) - Tra gli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa in onda stasera, domenica 19 febbraio 2017, ci sarà anche il grande attore britannico Jeremy Irons. Nato a Cowes il 19 settembre del 1948, l’interprete compirà quest’anno 69 anni e ha all’attivo bene 46 film girati tra il 1980 e il 2016. L'ultimo suo lavoro sul grande schermo è stato Assassin's Creed e Irons ne discuterà sicuramente con Fazio nel corso dell’intervista. L’attore ha recitato al fianco di Michael Fassbander, dando vita al primo capitolo della versione cinematografica della nota e amata saga di videogiochi. Dopo essersi diplomato nel 1965, Jeremy Irons tenta la via del successo come batterista, entrando a far parte della band 'Four Pillars of Wisdom. Trasferitosi Bristol, Irons ha iniziato a studiare teatro alla Old Vic Theatre School. Il teatro diventa così il suo grande amore e il trampolino lancio. L’attore inizia a lavorare anche sul piccolo schermo e debutta Broadway negli anni ’80 vincendo il Tony Award come miglior attore per 'La cosa reale', al fianco di Glenn Close. Al di là di una lunga carriera televisiva e cinematografica, Irons ha prestato anche la sua voce per svariati documentari del National Geographic, in un trittico diretto dai coniugi Beverly e Derek Joubert.

JEREMY IRONS, L’ATTORE DI ASSASSIN’S CREED OSPITE DA FABIO FAZIO: LA VITA PRIMATA E I PREMI (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017) - Sul fronte della vita privata Jeremy Irons ha avuto un breve matrimonio, durato appena un anno, con l'attrice Julie Hallam. Si è poi risposato nel 1978 con un'altra attrice, Sinead Cusack, figlia del noto attore Cyril Cusack, dalla quale ha avuto due figli, Max e Samuel. Nel 2011 ha ricevuto un riconoscimento ufficiale come Ambasciatore di Buona Volontà, prendendo parte alla cerimonia tenuta a Roma per la Giornata Mondiale dell'alimentazione. Per quanto riguarda i premi, oltre al già citato Tony Award, Jeremy Irons ha vinto nel 1991 l’Oscar, il Golden Globe e il David di Donatello come Miglior attore e Miglior attore straniero per Il mistero von Bulow. Prima d'allora aveva ricevuto una nomination ai Golden Globe per il film Mission. Nel 2006 l’attore è tornato a vincere ma nella categoria Miglior attore non protagonista ai Golden Globe per il film Elizabeth I, che gli è valso anche un Emmy.

