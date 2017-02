LA TERZA STELLA/ Su Italia 1 il film con Alessandro Besentini e Francesco Villa, alla regia Alberto Ferrari (oggi, 19 febbraio 2017)

LA TERZA STELLA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 19 FEBBRAIO 2017: IL CAST - La terza stella, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 16.30. Una pellicola dal genere commedia che è stata realizzata nel 2005 ed è diretta da Alberto Ferrari (le serie tv Vivere e Distretto di Polizia). Si tratta del primo film del duo comico, precedentemente impegnato a teatro e in cabaret televisivi, di Ale (Alessandro Besentini) e Fraz (Francesco Villa). Ale e Franz cominciano a lavorare insieme nel 1992, dopo essersi conosciuti in un centro teatrale milanese frequentato da entrambi. Nel 1995 prendono la denominazione Ale e Franz e debuttano con lo spettacolo Dalla A alla Z. Oltre al teatro, come coppia comica hanno partecipato a molti programmi televisivi, fra cui Zelig, Pippo Chennedy Show e Mai dire gol. Nel 2007 dirigono il loro primo programma come protagonisti, Buona la prima, in cui insieme ad alcuni ospiti recitano a soggetto su consigli dati in diretta dal pubblico. Nel cast oltre ad Alessandro Besentini e Francesco Villa, fanno parte Petra Faksova, Francesca Giovannetti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TERZA STELLA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 19 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Ale e Franz sono due cognati. Il primo ha un albergo a due stelle, vicino ad un carcere in un paesino di provincia. E' un tipo serio e preciso, impegnato a fare ottenere al suo hotel la terza stella, e ha da poco scoperto che sta per diventare padre. Franz invece è impiegato nel vicino carcere, e a causa di un incidente domestico è costretto a trasferirsi nell'hotel della famiglia. I due scoprono che degli ospiti dell'hotel nascondono in camera un fucile di precisione e stanno scavando un tunnel nei sotterranei per fare evadere qualcuno dal carcere vicino. Quando i criminali scoprono che Ale e Franz conoscono il loro segreto non possono però eliminarli, perchè la chiusura dell'hotel rovinerebbe il loro gioco. I due cognati vengono così impiegati dai criminali per scavare il tunnel, ma riescono a deviarlo fino a farlo uscire in una camera occupata da un anziano cliente. Quest'ultimo si rivela però un nemico dell'uomo da far evadere, e anche lui lo vuole libero per poter attuare la sua vendetta. I due amici sono quindi costretti a tornare a scavare. I sotterranei del carcere sono ormai vicini, e Ale e Franz sanno che, una volta fatto evadere il loro obiettivo, i criminali non avranno pietà di loro, anche se una delle carceriere sembra nutrire un certo affetto per Ale.

