LARS MYTTING/ Lo scrittore che ha conquistato tutti con il suo manuale sulla legna (Che tempo che fa, oggi 19 febbraio)

LARS MYTTING, LO SCRITTORE OSPITE DI FAZIO: “NORWEGIAN WOOD”, UN BESTSELLER SUI GENERIS (CHE TEMPO CHE FA, 19 FEBBRAIO) - Questa sera ritorna su Rai 3 l’appuntamento con la trasmissione di approfondimento Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio. Come di consueto sono attesi nel noto salotto televisivo tanti ospiti di riguardo, tra cui il giornalista e scrittore norvegese Lars Mytting. Un personaggio che negli ultimi mesi ha ottenuto un grandissimo successo con il suo libro “Norwegian Wood – Il metodo scandinavo per tagliare, accatastare e scaldarsi con la legna” che è diventato un vero e proprio bestseller non solo nei Paesi Scandinavi ma anche in tutta la Gran Bretagna. Naturalmente per Mytting questa sarà l’occasione per parlare del libro, magari spiegando il perché stia ottenendo questo incredibile successo, ma anche della propria vita e del perché abbia deciso di scrivere un'opera che si presenta come una sorta di ‘tutorial’. Il libro è uscito nelle librerie italiane lo scorso 11 ottobre 2016, edito dalla Utet.

LARS MYTTING, LO SCRITTORE OSPITE DI FAZIO: IL PERCHÉ DI UN ENORME SUCCESSO (CHE TEMPO CHE FA, 19 FEBBRAIO) - Lars Mytting è nato nella cittadina di Favang in Norvegia il 1 marzo del 1968. Nell’ultimo periodo è diventato un personaggio piuttosto famoso soprattutto nel Nord europeo per il suo libro manuale Norwegian Wood, che peraltro riprende il titolo di un noto film scritto dal giapponese Haruki Murakami. Difficile spiegare il perché di questo eccezionale successo vista la tematica semplice affrontata, soprattutto se si considera che il libro sia stato tradotto in ben dieci lingue per destinarlo ad altrettanti Paesi. Il noto scrittore e critico letterario Marco Belpoliti ha provato a ed evidenziare il perché sulle colonne del quotidiano La Repubblica, facendo presente come il seguito sia dovuto al fatto che “parla di una cosa che vi riguarda in ogni caso, sia se vi apprestiate a farla oppure no”. Non resta che attendere l’intervista di Fabio Fazio per saperne qualcosa di più su di lui e sullo stesso libro.

