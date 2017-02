LE IENE SHOW/ Anticipazioni e servizi puntata 19 febbraio 2017: Marco Maisano a Hebron, De Giuseppe sul delitto di Garlasco

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E SERVIZI PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017: MARCO MAISANO A HEBRON - Terzo appuntamento dell’anno con Le Iene Show: nuovi servizi saranno presentati durante la serata di oggi, domenica 19 febbraio 2017, sul piccolo schermo di Italia 1. Il pubblico potrà ritrovare in prima linea i cinque inviati-conduttori, Nadia Toffa, Paolo Calabresi, Giulio Golia, Andrea Agresti e Matteo Viviani, dopo il tanto atteso ritorno dell’inossidabile coppia composta da Teo Mammucari e Ilary Blasi (in scena al mercoledì sera). Non mancherà, per cominciare, un servizio di Marco Maisano: l’inviato si è recato a Hebron, anche in relazione all’incontro che il Presidente americano Donald Trump ha avuto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu lo scorso 15 febbraio alla Casa Bianca. In seguito - con una conferenza stampa a cui hanno preso parte entrambi - Trump e Netanyahu hanno annunciato la possibile ripresa dei negoziati di pace riguardanti il conflitto tra Israele e Palestina. Maisano si è recato proprio all’interno della città simbolo di questa guerra, raccogliendo immagini e testimonianze che verranno proposte al pubblico di Italia 1.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI E SERVIZI PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017: ALESSANDRO DE GIUSEPPE - Ci sarà spazio anche per la iena Alessandro De Giuseppe nel nuovo appuntamento con Le Iene Show in programma stasera, domenica 19 febbraio 2017, su Italia 1. L’inviato, lo scorso dicembre, aveva intervistato la madre di Alberto Stati (clicca qui per vedere la clip direttamente da Video Mediaset), e il pubblico de Le Iene sarà felice di sapere che De Giuseppe è tornato ad occuparsi del delitto di Garlasco. Il terribile omicidio di Chiara Poggi, avvenuto in provincia di Pavia lo scorso 13 agosto 2007, tornerà dunque al centro della serata: Alessandro De Giuseppe avrà realizzato una nuova intervista? Non resta che sintonizzarci su Italia 1 dalle 21.20 circa per scoprirlo.

