LUCCI INVADE LA MARATONA MENTANA VIDEO, L'EX IENA SI TRAVESTE DA SOLDATO DELL'ARMATA ROSSA E PARLA DEL PD: "BASTA CHIACCHIERE, FACCIANO POLITICA" - Enrico Lucci invade lo studio di Mentana: dopo aver creato scompiglio durante l'assemblea della minoranza del Pd, l'ex Iena ha fatto visita al giornalista. Succede di tutto durante la maratona di Mentana per l'assemblea nazionale del Pd, anche un'invasione da parte di un soldato dell'Armata Rossa: questo, infatti, il travestimento che ha riproposto Enrico Lucci dopo l'incursione da Pierluigi Bersani. Mentre Mentana racconta con Damiano e Sardoni la politica di oggi, spunta Enrico Lucci con tanto di colbacco e baffone staliniano. L'invasione dell'ex Iena, ora inviato di Nemo su Rai2, si è trasformata in un'inaspettata ospitata in diretta per analizzare la situazione del PD. Mentana chiede a Lucci di togliere colbacco e baffoni per dibattere: «Parliamo seriamente... Potrebbe esserci un lieto fine nel PD?». Si parla, dunque, di una lotta di personalismi: «Ieri ho visto una roba da restaurazione, una cosa un po' polverosa... Non è che dicano cose sbagliate, ma se non le porti dentro un contenitore più ampio, che sviluppi possono avere? Diventano chiacchiere. So' tutte chiacchiere. Quello ha fatto arrabbiare D'Alema, quelli lo vedono come un pischello uscito dalla parrocchia. Se non parlano tra loro per fare politica, che serve per migliorare la vita della gente, dicono solo chiacchiere. In un momento così drammatico in cui vanno avanti fascisti e populisti, questi stanno a fa' sta cagnara che non interessa a nessuno se non a loro». Clicca qui per il video dell'invasione di Lucci alla Maratona Mentana.

© Riproduzione Riservata.