LUCY/ Su Iris il film con Morgan Freeman, Scarlett Johansson, Amr Waked e Min-sik Choi (oggi, 19 febbraio 2017)

LUCY, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 19 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Lucy, il film in onda su Iris oggi, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola action e thriller che è stata diretta da Luc Besson nel 2014, oltre ad essere regista, è anche produtore cinematografico, sceneggiatore e scrittore. Tra i film da lui diretti più conosciuti vanno citati Nikita, Leon, Atlantis e Giovcanna D'Arco. Gli attori che hanno dato volto ai personaggi principali del film sono Morgan Freeman, Scarlett Johansson, Amr Waked e Min-sik Choi. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LUCY, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 19 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Lucy è una giovane donna, che sta studiando nella città di Taipei. La ragazza non frequenta molto l'università e trascorre il tempo, divertendosi alle feste in discoteca. Tra gli amici della sua compagnia, c'è un giovane di nome Richard. Un giorno, il ragazzo convince Lucy ad andare in un prestigioso hotel e a consegnare al suo posto una valigetta. La ragazza all'inizio rifiuta la proposta del suo amico, ma alla fine cede alle richieste dell'uomo. Lucy quindi consegna la piccola valigia ad un gruppo di corerani. Questi ultimi improvvisamente uccidono Richard e fanno prigioniera la giovane. Il gruppo criminale è guidato da un individuo, che si chiama Mr. Jang. Il boss allora costringe Lucy a trafficare droga per lui. Nell'addome della ragazza viene posta una sacca, contentente una sostanza sintetica, di nome CPH4. La donna ha il compito di trasportare questa sostanza all'estero, per permetterne la vendita. Ad un certo punto, durante il sequestro, Lucy viene picchiata dai suoi aguzzini. A causa della violenza subita, il sacchetto che la giovane porta nell'addome si rompe e la sostanza al suo interno viene assorbita dall'organismo della ragazza. Da quel momento in poi, Lucy scopre di aver acquisito delle capacità soprannaturali. La donna, grazie ai sui poteri, riesce a far fuori tutti i suoi sequestratori coreani e si fa ricoverare in ospedale, per farsi togliere la sacca. Lucy torna dunque in America. Nel suo paese la ragazza riesce a comprendere che grazie all'assunzione della sostanza CPH4, possiede nella sua mente tutto il sapere dell'universo. Spinta da un professore universitario di Parigi, la ragazza parte per la Francia, per poter partecipare ad un seminario, dove trasmetterà ai presenti tutte le sue conoscenze. La giovane riesce ad arrivare a Parigi e a consegnare alla polizia altri trafficanti di CPH4. La ragazza quindi prende parte al convegno universitario, in cui spiega che la cosa più importante dell'esistenza umana è il tempo. Improvvisamente, Mr. Jang e i suoi uomini fanno irruzione all'università. Lucy riesce a salvare tutti i presenti dai malvagi aggressori, successivamente fa un ultimo gesto, prima di sparire per sempre. Lucy allora crea una macchina potente, che è un supercomputer e vi riversa dentro tutta la conoscenza posseduta.

