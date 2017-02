La terza stella / Il film con Ale & Frranz in onda su Italia 1. La trama e il cast (Oggi, 19 febbraio)

LA TERZA STELLA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: IL CAST (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) – Nel pomeriggio di Italia 1 viene mandato in onda il film commedia La Terza stella. Una pellicola del 2004 prodotta dalla italiana Rodeo Drive e che vede la partecipazione del famoso duo comico Ale & Franz per la regia di Alberto Ferrari. La sceneggiatura curata dagli attori protagonisti e dal regista, si basa su un soggetto scritto da Stefano Sudriè. Oltre ai due comici parti interessanti all’interno del film sono ricoperte da Petra Faksova e Francesca Giovannetti.

LA TERZA STELLA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: LA TRAMA (OGGI, 19 FEBBRAIO 2017) – Si sta giocando una partita vivente di scacchi sulla piazza di un piccolo paesino del Bel Paese. Un’acerrima competizione tra le due contrade del piccolo centro, quella del Falcone (sempre perdente) e quella della Volpe. Due dei pezzi della contrada del Falcone sono Ale e Franz: essi sono legati da una parentela molto stretta, ma di fatto non sono quello che si possono definire grandi amici, avendo caratteri del tutto all’antitesi. Il primo è il proprietario di un piccolo albergo a due stelle, il secondo invece lavora nel vicino carcere. A Franz prima della partita è vittima di un incidente provocato dalla sua sbadataggine: egli si ritrova infatti con la sua abitazione allagata, e per questo chiede ospitalità nell’albergo del parente. Contestualmente nella struttura ricettiva arrivano tre loschi individui (Bruno, Fabio e Ada). Alcuni giorni prima della partita a scacchi, i due cognati nell’intento di ripulire la camera dei tre, scoprono il perché di tanto mistero. Bruno, Fabio e Ada, sfruttando la vicinanza dell’albergo con il vicino carcere, stanno scavando un tunnel, allo scopo di far fuggire il fidanzato della donna, che nella struttura sta scontando una lunga pena detentiva. Ale & Franz dopo la loro scoperta vengono a loro volta scoperti dai tre, che li sequestrano e li costringono ad aiutarli nello scavo. Il progetto però si blocca stante la presenza di un muro in cemento armato che protegge la casa circondariale, i tre allora decidono di far saltare la protezione con l’esplosivo, e per non farsi scoprire programmano di far accadere lo scoppio quando il cannone del paese darà avvio alla partita, cosa che nel loro intento servirà a coprire il rumore. Tutto avviene come da programma ma Ale e Franz, riescono ad avvertire la polizia, che arresta il fuggitivo e i malfattori, proprio nel momento in cui la contrada del Falcone vince finalmente l’importante partita annuale. L’epilogo venato di romanticismo vede Franz sposare Ada, la donna infatti si ricrede della sua vita da malfattrice e ritorna nella legalità, nel frattempo Ale acquisisce la sua agognata terza stella per il suo albergo, ma già inizia a pensare alla quarta.

© Riproduzione Riservata.