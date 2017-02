MARINA LA ROSA, GUIDO BELLITTI E FAMIGLIA: UNA NUOVA VITA PER LA “GATTA MORTA” DEL GF (DOMENICA LIVE, OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - Marina La Rosa e Guido Bellitti oggi a Domenica Live: l'ex gieffina sarà nello studio di Barbara d'Urso per raccontare la sua vita dopo l'esperienza al Grande Fratello. Negli ultimi anni la "gatta morta" della Casa di Cinecittà è stata poco presente in televisione, preferendo dedicarsi allo studio: ha, infatti, deciso di iscriversi all'università e si è laureata in Psicologia. Dopo qualche impegno come attrice teatrale, Marina La Rosa ha dato priorità alla sua famiglia: la 40enne è, infatti, sposata con Guido Bellitti, di professione avvocato, e ha due figli, Renato e Gabriele, rispettivamente di sette e cinque anni. «Ho preferito dare la priorità ai miei bambini piuttosto che al lavoro, perchè per me la famiglia ha priorità su tutto» ha dichiarato recentemente al settimanale Vero. Oggi, invece, Marina La Rosa sarà ospite con la sua famiglia a Domenica Live per raccontare la sua nuova vita dopo il Grande Fratello.

MARINA LA ROSA, GUIDO BELLITTI E FAMIGLIA: I NUOVI PROGETTI (DOMENICA LIVE, OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - Prima di laurearsi in Psicologia, Marina La Rosa ha avuto bisogno di un analista per risolvere una serie di problemi sorti dieci anni fa. «Le cause erano diverse. Non capivo più chi ero, che cosa volevo, in più c’erano dei fattori familiari importanti. Non riuscivo a riemergere e ho chiesto aiuto» ha dichiarato l'ex inquilina del Grande Fratello al settimanale Visto. Ora, invece, è opinionista de Il giallo della settimana, spin off di Quarto grado sui casi di cronaca nera. «Mi ha chiamata Remo Croci (il conduttore, ndr) pochi giorni dopo la mia laurea in psicologia, sapeva della mia passione per la cronaca nera e mi ha offerto la collaborazione» ha svelato Marina La Rosa a Libero Quotidiano. Il sogno è di condurre un programma sulle carceri femminili: l'ex gieffina vorrebbe entrarci e raccontare le storie delle donne condannate a starci. Se, però, dovesse partecipare di nuovo ad un reality, sceglierebbe L'Isola dei Famosi: «Perché ti riduce al nulla rispetto alle tue esigenze: mi incuriosisce dal punto di vista psicologico».

