MAURIZIO AIELLO & ILARIA CARLONI / Ancora papà dopo il tumore: il ritorno dell’attore di Un posto al sole (Domenica Live, oggi 19 febbraio 2017)

MAURIZIO AIELLO E ILARIA CARLONI: IL MATRIMONIO SOLIDO E LA FAMIGLIA ALLARGATA (DOMENICA LIVE) - Torna ospite a Domenica Live Maurizio Aiello e questa volta l’attore lo farà con la moglie Ilaria Carloni e con la duplice figliolanza che ha rispedito di gioia negli ultimi mesi il celebre attore di Un posto al sole. Lo scorso 23 dicembre poco prima di Natale è arrivato Matteo come miglior regalo possibile: «Con una bellissima soleggiata giornata napoletana nasce Matteo con 3.2 kg di emozione pura», ha scritto su Facebook il popolare attore partenopeo dopo la nascita del suo secondo figlio. La mamma Ilaria oggi racconterà anche tutte le gioie e i dolori del parto, con la piccola Ludovica che a 4 anni si ritrova con un fratellino e con la vita felicemente scombussolata. «Mia figlia è una bambina allegra, socievole e molto matura per la sua età. Come papà credo di essere divertente, giocherellone, affettuoso e innamoratissimo», raccontava prima del parto Maurizio Aiello. Oggi la famiglia intera sarà ospite di Barbara D’Urso e racconterà anche come sono riusciti ad uscire dal tunnel del tumore che anni fa ha messo a rischio la vita dell’attore di Un posto al sole.

MAURIZIO AIELLO E ILARIA CARLONI: IL DRAMMA DEL TUMORE E IL RITORNO IN TV (DOMENICA LIVE) - Così Maurizio Aiello spiegava a novembre il suo rapporto con la moglie Ilaria Carloni: «Cerco di stare con loro il più possibile. A parte il tempo per il lavoro, dedico tutto il resto della giornata alla mia famiglia: noi tre siamo inseparabili. Del resto Ilaria (di professione avvocato) e io siamo cresciuti assieme: da 16 anni non ci separiamo mai se non per pochi giorni. Ci sentiamo felici e realizzati proprio all’interno della nostra fantastica famiglia», in una intervista a GossipeTv. Proprio la solidità di questo matrimonio e la gioia del doppio figlio ha permesso all’attore di uscire da un triste periodo in chi il timore del cancro alla tiroide erano ben peggiori della fine carriera. «Sono stato operato di un tumore alla tiroide. Ho avuto paura di perdere la voce. È stato l’evento più negativo della mia vita. Io avevo il terrore della sala operatoria e dei punti su una ferita. Ho scoperto la malattia per puro caso: partecipavo come testimonial a una campagna di prevenzione Racefor thè cure. Ho fatto un controllo. Con l’ecografia ho scoperto di avere un nodulo di tre centimetri alla tiroide. Poco più di un mese dopo dopo mi hanno operato per asportarlo. La malattia mi ha insegnato a vivere più intensamente. Ci si angustia per tante situazioni senza senso. Invece le cose importanti sono altre», raccontava tempo fa Maurizio Aiello prima che la sua vita prendesse una svolta miracolosamente felice, sia sul piano personale, che in quello professionale. Come sempre, sorprese, racconti e interviste saranno presentate a Domenica Live sulla famiglia al completo di Maurizio Aiello.

