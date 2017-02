MI FIDO DI TE/ Su Italia 1 il film con Alessandro Bisentini e Francesco Villa, alla regia Massimo Vernier (oggi, 19 febbraio 2017)

MI FIDO DI TE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 19 FEBRBAIO 2017: IL CAST - Mi fido di te, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 14.00. Il regista italiano Massimo Vernier dirige nel 2007 la commedia di genere drammatico con protagonisti Ale e Franz, i due comici divenuti famosi con il programma comico di Zelig. I loro nomi nel film sono quelli che hanno nella vita vera, ossia Alessandro Bisentini e Francesco Villa, insieme a loro nel cast ci sono anche Paolo Pierbon che interpreta Guidoni, Maddalena Maggi invece è Veronica Orsini, Lucia Ocone nel ruolo di Susanna Besozzi, ed Ernesto Mahieux, nei panni di Kappadue. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MI FIDO DI TE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 19 FEBRBAIO 2017: LA TRAMA - I due protagonisti sono Alessandro e Francesco, quest'ultimo lavorava come manager di un'agenzia immobiliare ma ad un certo punto viene licenziato. Questo evento della sua vita però non viene raccontato alla sua famiglia e così per non farsi scoprire si diletta con dei lavori precari per racimolare dei guadagni. La fortuna vuole che costui incontra Alessandro, un uomo che nella sua vita tira avanti con dei metodi alternativi per racimolare soldi, ossia facendo il malvivente. I due iniziano a parlare e ciò porta Francesco a diventare anche lui un delinquente, man mano che le truffe proseguono, il protagonista si vede portato per tale ruolo che gli porta così dei guadagni. I due allora procedono questa loro attività illecita andando a realizzare colpi dove l'intelletto e la furbizia la fanno da padrone, tutto però tende a rovinarsi quando le loro famiglie entrano in contatto. Francesco purtroppo deve smettere la sua attività così prolifica perché viene scoperto dalla sua famiglia, a questo punto deve redimersi e trovare una via alternativa. Anche Alessandro decide di smettere con questo tipo di lavoro e cerca di farsi una vita più dignitosa, i due però realizzano un ultimo illecito, ossia farla pagare a colui che ha rovinato la vita di Francesco, un suo collega. L'uomo è infatti il responsabile del licenziamento del sopra citato che lo ha portato poi ad infrangere la legge.

