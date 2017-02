MICHELE BRAVI, IL CANTANTE DE “IL DIARIO DEGLI ERRORI” OSPITE DA FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017) - Oggi, domenica 19 febbraio 2017, in access prime time su Rai 3 Michele Bravi sarà ospite alla trasmissione Che tempo che fa. Fabio Fazio ha deciso di dare spazio ai personaggi che sono emersi con vigore da questa edizione di Sanremo 2017 condotta da Carlo Conti e Maria de Filippi. L'invito a Michele Bravi arriva per mostrare il lato umano del giovane artista e il suo incredibile talento, già rimarcato sul palco dell’Ariston. A poco più di 20 anni, 22 per l'esattezza, il cantante umbro non è un tipo abituato ai salotti televisivi, proprio perché appartiene ad una generazione che ormai ha altri canali più immediati, come Internet, per arrivare direttamente ai propri fans e per allargare il numero dei contatti e delle persone a cui trasmettere i messaggi contenuti nelle proprie canzoni. Si tratta di un modo di interagire con il pubblico diverso: di che cosa discuterà più tardi, a Che tempo che fa, Michele Bravi insieme a Fabio Fazio?

MICHELE BRAVI, IL CANTANTE DE “IL DIARIO DEGLI ERRORI” OSPITE DA FAZIO: LE CONFESSIONI PRIMA DEL FESTIVAL (CHE TEMPO CHE FA, PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017) - Recentemente, Michele Bravi ha dichiarato sulle pagine di Vanity Fair di aver avuto una relazione con un ragazzo. Ha anche aggiunto che nell'epoca moderna non c'è assolutamente da scandalizzarsi e che l'amore può essere vissuto più liberamente. I più maligni sostengono che le confessioni di Michele Bravi siano arrivate proprio prima del Festival di Sanremo, per suscitare attenzione e per attirare la curiosità. In realtà, Michele Bravi è un ragazzo che non nasconde le emozioni. Ad esempio, non è riuscito a trattenere le lacrime quando ha passato il turno alla fase finale della competizione sanrermese, piazzandosi poi al quarto posto nella classifica generale dei Big. Che tempo che fa può rappresentare un'occasione importantissima per Michele Bravi per presentarsi nuovamente al pubblico televisivo. Questi argomenti colpiscono notevolmente la sensibilità di giovani e meno giovani, anche alla luce delle recenti leggi sulle unioni civili. Quella che si svolgerà all’interno dello studio di Fazio non sarà probabilmente un’intervista unicamente incentrata su questo tema specifico. Si parlerà certamente della biografia dell'artista, e perché no della performance a Sanremo 2017 e dei suoi progetti futuri. Michele Bravi è conosciuto soprattutto per aver vinto X Factor nella stagione 2013. Dopodiché è approdato su internet, tuffandosi completamente in questo mondo, da cui avuto anche un enorme riscontro in termini di apprezzamento e di supporto.

