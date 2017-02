Michele Zarrillo / Dal Festival di Sanremo 2017 al salotto di Pippo Baudo e Chiara Francini a Domenica In

MICHELE ZARRILLO, DAL FESTIVAL DI SANREMO 2017 AL SALOTTO DI PIPPO BAUDO E CHIARA FRANCINI (DOMENICA IN) - Tanti gli ospiti previsti per la nuova puntata di Domenica In del 19 febbraio 2017. Reduce dal successo di Sanremo sarà presente in studio anche Michele Zarrillo che con il suo brano Mani nelle mani ha conquistato il pubblico e si è posizionato all'undicesimo posto della classifica finale del Festival. Il suo è stato un ritorno graditissimo sul palco del Festival di San Remo dal quale mancava dall'edizione del 2008. Un periodo ricco di soddisfazioni per Zarrilo che, arrivato alla soglia dei 60 anni, dopo un l'infarto che lo ha colpito nel 2013, è tornato in splendida forma per la gioia di tutti i suoi fan. Dopo l'infarto il cantante ha preferito allontanarsi dalla scena canora per qualche tempo. Il suo può grande timore era quello di non poter più fare concerti ed invece sembra essere tornato più forte di prima. In una recente intervista ha ammesso che circa un mese dopo l'infarto alla notizia che nonostante tutto, nel tempo, avrebbe potuto tornare sul palco ad esibirsi per il suo pubblico, si è profondamente commosso. Come lo stesso Zarrillo ha ammesso, gran parte del merito della sua completa guarigione va alla sua famiglia. Da diversi anni infatti il cantante è legato sentimentalmente ad Anna Rita, una donna più giovane di lui di circa vent'anni. Dalla loro storia d'amore sono nati due splendidi figli, Luca ed Alice.

MICHELE ZARRILLO, DAL FESTIVAL DI SANREMO 2017 AL SALOTTO DI PIPPO BAUDO E CHIARA FRANCINI (DOMENICA IN) - Michele Zarrillo, ospite oggi a Domenica In, è nato a Roma nel giugno del 57. Inizia ad avvicinarsi al mondo della musica giovanissimo e fin dall'infanzia impara a suonare la chitarra. Durante l'adolescenza entra a far parte di diversi gruppi vicini all'ambiente dell'avanguardia musicale. Nel 79 vince, in veste di solista, il Festival di Castrocaro e negli anni successivi compone diversi brani per conto di Renato Zero e Ornella Vanoni. Nel 82 presenta a San Remo uno dei suoi brani di maggior successo, Una rosa blu, che all'epoca generò non poco scalpore per via del testo e della tematica trattata dalla canzone. Nel 98, Una Rosa blu, fu inserita in versione rivisitata nell'album Sarabanda. Gli anni novanta rappresentano il vero culmine della carriera artistica di Zarrillo che in quegli anni pubblica brani come L'elefante e la farfalla e L'amore vuole amore.

