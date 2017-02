NCIS - Unità Anticrimine 14 / Anticipazioni del 19 febbraio 2017: McGee e Dalilah presto sposi?

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 19 febbraio 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Unità anticrimine 14, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Doni di fidanzamento". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: l'NCIS viene chiamata per indagare sull'omicidio di Bruno, che in seguito rivela di essere in possesso di una bomba e che è morto per avvelenamento. Perlustrando la sua abitazione, trovano una senzatetto all'interno, che rivela di aver aiutato la vittima a vendere alcune delle cose che ha rubato. Afferma inoltre che potrebbe essere stato costretto a piazzare l'ordigno. Nel frattempo, McGee (Sean Murray) pensa a come chiedere la mano della fidanzata, mentre Gibbs (Mark Harmon) mette alla prova Torres (Wilmer Valderrama) per analizzare le sue reazioni sul campo. Duck (David McCallum) scopre invece che la vittima ha avuto una lite prima di morire e di recente aveva rimesso un orecchino che non usava da tempo. Grazie all'analisi dell'oggetto, Abby (Pauley Perrette) risale ad una donna collegata con la vittima, Katrina Cooper (Amy Gumenick), ed in seguito anche a Neal Sherwood (Braden Lynch), che si uccide poco prima dell'arrivo di Torres e Ellie (Emily Wickersham). La squadra scopre così che tutte le persone coinvolte fanno parte di una banda di ladri fin dagli anni del Liceo. Grazie al ritrovamento di un filmato che riprende una lite fra la vittima ed un suo ex professore, la squadra scopre che in realtà l'assassina è la vicina di casa di Bruno, Miss Helen Frimkes (Vernee Watson). Il Sergente Erin Hill (Marie Oldenbourg) cade dal tetto del palazzo in cui vive e viene trasportata in ospedale in pessime condizioni. Più tardi, la dottoressa Confalone (Laura San Giacomo) rivela che la vitttima è una sua paziente e suggerisce a Gibbs di trattare il caso come un tentato omicidio. Anche se tutti gli indizi portano al suicidio, McGee scopre che la vittima aveva ricevuto una telefonata dall'Afghanistan, ma l'ufficiale muore qualche ora dopo. La Confalone decide quindi di parlare, dato che il segreto professionale è venuto a cadere, e rivela a Gibbs che la Hill era coinvolta con l'insabbiamento di un caso di omicidio. Annoiato, Fornell (Joe Spano) decide di interessarsi del caso anche senza il consenso di Gibbs, soprendo che un contatto della Hill è un ex agente della CIA. Torres invece inizia a sospettare che l'ufficiale avesse nascosto la verità sulla morte di un suo vicino di casa, di cui si occupava la sorella Devon (Nina Rausch). Analizzando il video che riprende la caduta, Abby scopre in seguito che i filmati corrispondono a due giorni diversi e che quindi chi li ha consegnati, Greg Abell (Brandon Quinn), potrebbe essere l'assassino. Emerge poi che l'uomo ha una relazione con Devon e potrebbe aver ucciso l'anziano per vendere la sua collezione di monete rare.

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 4 "DONI DI FIDANZAMENTO" - Un ufficiale della Marina di stanza su un cacciotorpediniere, mentre stava affrontando una Tiger Cruise con la madre, trova il corpo di un altro militare all'interno di un compattatore. L'NCIS viene chiamata ad indagare sul caso e Gibbs decide di portare con sé Quinn a bordo della nave. Intanto, McGee prepara la scenografia ideale per chiedere a Dalilah di sposarlo, ma Ellie gli fa notare che sta valutano un periodo di attesa troppo lungo. Dato che Ducky ha avuto un incidente con qualche gamberetto, alla squadra si unisce Palmer. Una volta a bordo ed identificata al vittima, la squadra viene informata che il decesso è già stato reso noto sui social grazie alla presenza sulla nave di una star del web. Dopo aver interrogato tutte le persone a bordo, Quinn e Gibbs realizzano che in realtà un dei presenti ha rubato l'identità di un assente per introdursi sulla nave. Torres invece scopre che la ferita che la vittima ha riportato sulla testa contiene il metallo di un drone, che è stato introdotto nella Cruise.

