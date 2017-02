NEL NOME DEL PADRE/ Su Iris il film con Daniel Day-Lewis e Pete Postlethwaite, alla regia Jim Sheridan (oggi, 19 febbraio 2017)

NEL NOME DEL PADRE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 19 FEBBRAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Nel nome del padre, il film in onda su Iris oggi, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 22:45. Per Iris Prestige, va in onda la pellicola dal genere drammatica dal titolo originale In the name of the father, del 1993. La pellicola è stata diretta da Jim Sheridan, che ha basato la sceneggiatura su una vicenda realmente accaduta. Attenendosi alla narrazione fatta nel libro Proved Innocent, scritto da Gerry Conlon, il film racconta quanto accadde ai cosiddetti Guildford Four, quattro ragazzi che negli anni settanta vennero accusati di essere stati gli autori di un attentato contro gli inglesi in un pub di Guildford. Gli interrpeti del film sono Daniel Day-Lewis (Gerry Conlon), Pete Postlethwaite (Giuseppe Conlon) ed Emma Thompson (Gareth Peirce). Nel nome del padre vinse l'Orso d'Oro al Festival del cinema di Berlino ed ebbe svariate nomination agli Oscar e ai Golden Globe, ma non ne vinse nessuno. Le riprese si sono svolte in Inghilterra e in Irlanda mentre la colonna sonora comprende brani di cantanti e gruppi famosi, come gli U2 e Sinead O'Connor. Il fulcro dell'intero film, ovvero il ritrovato rapporto tra Giuseppe e Gerry Conlon, in realtà è una finzione, perché essi non vennero rinchiusi in cella insieme. Daniel Day Lewis per prepararsi ad affrontare questo ruolo perse molti chili e si fece rinchiudere per davvero in una prigione, al fine di sperimentare personalmente la durezza. Inoltre l'attore iniziò a parlare con accento nord irlandese tanto sul set che fuori, per tutta la durata delle riprese. Per quanto Pete Postlethwhite interpreti suo padre, è più vecchio di lui di appena undici anni. I diritti per lo sfruttamento del libro di Gerry Conlon furono acquistati da Gabriel Byrne che avrebbe voluto anche interpretare il ruolo di Gerry, in seguito però preferì ritagliarsi semplicemente il ruolo di produttore esecutivo e prese le distanze dal film, non avendo apprezzato le libertà che erano state prese rispetto al libro. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

NEL NOME DEL PADRE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 19 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - L'azione è ambientata nel 1974, quando un pub di Guildfrod subì un attentato terroristico attribuiti all'IRA. Di questo atto furono accusati quattro giovani, insieme al padre di uno di loro, Giuseppe. Nonostante le prove contro di loro siano molto deboli e la loro innocenza manifestata, tutti vengono condannati all'ergastolo. mentre sono in carcere padre e figlio stringono un rapporto che in precedenza non avevano mai coltivato, fino a che però Giuseppe, da tempo sofferente di problemi respiratori, ne muore. Suo figlio Gerry allora decide che farà di tutto per riabilitare il nome di suo padre, nel frattempo sono saltate fuori nuove prove e si riapre il processo a carico suo e dei suoi amici.

