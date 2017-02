NON C'È DUE SENZA QUATTRO/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer, Terence Hill, Harold Bergman e April Clough (oggi, 19 febbraio 2017)

NON C'È DUE SENZA QUATTRO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 19 FEBRAIO 2017: IL CAST - Non c’è due senza quattro, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere commedia realizzata nel 1984 che può vantare di un cast davvero stellare perchè gli attori che ne fanno parte sono davvero di spessore, tra loro spiccano Bud Spencer, Terence Hill, Harold Bergman e April Clough. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

NON C'E' DUE SENZA QUATTRO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 19 FEBRAIO 2017: LA TRAMA - Un'agenzia di spettacoli decide di offrire un'importante opportunità lavorativa a due amici. Uno si chiama Greg e suona il sassofono, mentre l'altro è Elliott ed è uno stuntman. L'azienda propone ai due uomini di sostituire per una settimana due miliardari di origine brasiliana, che si chiamano Bastiano e Antonio Coimbra. I cugini Coimbra hanno bisogno di essere sostituiti, in quanto rischiano di morire, perchè c'è qualche nemico che vuole sbarazzarsi di loro. Elliott e Greg accettano di prendere il posto per sette giorni dei due miliardari, anche perchè questi ultimi hanno offerto loro parecchio denaro. Lo stuntman e il sassofonista vanno quindi ad abitare nell'enorme villa dei cugini brasiliani. Qui iniziano a comportarsi in maniera del tutto differente da Antonio e Bastiano. A causa di ciò, i camerieri, che lavorano nella residenza, incominciano a sospettare che i due non siano i veri cugini Coimbra. Un sera Elliott e Greg decidono di farsi un giro per le strade di Rio. Ad un tratto, vengono minacciati da uno dei più pericolosi gruppi criminali della città, guidato dal boss Tango. I due amici riescono a sopravvivere, perchè fanno a pugni con i loro aggressori. Sempre nel corso della serata, gli uomini di Tango torneranno ad importunare i due finti cugini, ma verranno sempre miseramente presi a botte. Dopo essersi scontrati vittoriosamente con la banda di Tango, Elliott e Greg iniziano ad attirare l'interesse dei giornalisti di Rio, che li considerano dei veri e propri eroi. Preoccupati della notorietà che stanno raggiungendo i finti cugini, Bastiano e Antonio tornano a Rio. Nella città brasiliana, i due parenti scelgono di congedare Elliott e Greg, pagandoli comunque per i loro servigi. Mentre i miliardari stanno per pagare i finti cugini, vengono sequestrati da alcuni criminali. I sequestratori, prima di riuscire a portare via Bastiano e Antonio, vengono però attaccati da Elliot e Greg. Ne scoppia una tremenda rissa, dalla quale lo stuntman e il sassofonista ne escono naturalmente vincitori. Ad un certo punto, a Villa Coimbra arriva anche l'organizzatore del rapimento. Il mandante non è un uomo, ma una donna, di nome Olimpia Chavez. Dopo averla bloccata, Elliott e Greg scoprono che Olimpia voleva rapire i cugini, per vendicarsi di Antonio.

