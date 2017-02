Oroscopo Paolo Fox, Classifica settimanale a Mezzogiorno in famiglia e previsioni 19 Febbraio 2017: sfida tra comuni Boves Vs Manfredonia

Oroscopo Paolo Fox, Classifica settimanale a Mezzogiorno in famiglia e previsioni di oggi 19 Febbraio 2017 Le stelle e i pianeti sono il pane quotidiano degli appassionati degli astri, che grazie all'Oroscopo 2017 di Paolo Fox, possono conoscere tutte le novità riguardo allo Zodiaco. Uno degli appunamenti più attesi è la classifica dei segni del celebre astrologo, che ritornerà di nuovo oggi, domenica 19 febbraio 2017, all'interno della puntata di Mezzogiorno in famiglia. Come sono andati i segni questa settimana? In attesa di scoprire tutto riguardo ai prossimi sette giorni, dal punto di vista delle stelle, rivediamo la classifica di Paolo Fox della scorsa settimana. Ultima posizione per il Cancro, che vive una situazione particolare dagli inizi di febbraio. A marzo andrà già meglio, ma i nati del segno hanno bisogno di conferme d'amore, che hanno potuto avere il giorno di San Valentino. Il Cancro in questo momento è in una fase di cambiamento, ma attenzione all'ambiente: bisogna rimanere calmi con alcune persone, che potrebbero farvi diventare agitati. Penultimo posto della classifica dell'oroscopo di Paolo Fox è occupato dalla Bilancia, a causa di una Luna che ha creato dei turbamenti nella sfera sentimentale. Marte e Venere in opposizione: qualcuno è lontano dal partner, altri discutono oppure sono nervosi. Un progetto in ballo in questi giorni verrà rimandato a marzo. Secondo posto per il Sagittario, che all'inizio della settimana ha potuto contare su risorse da sfruttare. I nati del segno che devono portare avanti dei progetti, non dovranno tirarsi indietro. In questi giorni qualcuno verrà chiamato per progetti e iniziative, a prova che i nati del Sagittario possono realizzare grandi cose. Attenzione a Cancro, Bilancia e Vergine, che potrebbero smorzare l'entusiasmo. Primo posto infine per l'Ariete, che anche se non può contare su stelle sconvolgenti, potrà togliersi qualche soddisfazione. Premiate le capacità dei nati del segno e incontri speciali in arrivo, ma attenzione alle piccole crisi che possono capitare. Meglio guardarsi attorno, soprattutto dal 16 febbraio. Clicca qui per rivedere la classifica di Paolo Fox e le previsioni del suo Oroscopo 2017 a Mezzogiorno in famiglia.

Mezzogiorno in famiglia, anticipazioni del 19 Febbraio 2017: Boves Vs Manfredonia - Lo staff di Mezzogiorno in famiglia ci attende nella mattinata di oggi, domenica 19 febbraio 2017, per una nuova puntata in compagnia di balli e giochi a premi. Al centro come sempre la sfida fra i Comuni, che vedrà i ragazzi di Manfredonia, in provincia di Foggia, cercare di strappare il titolo ai campioni in carica di Boves, in provinia di Cuneo. Questi ultimi hanno dimostrato nell'appuntamento di ieri di avere tutte le qualità per poter rimanere sul podio ed oggi partiranno con un punto di vantaggio. Gli sfidanti potranno comunque avere la possibilità di tagliare il traguardo, anhe se i campioni hanno messo in mostra nell'arco di sole due puntate un netto miglioramento. Che sorprese ci riserveranno? In attesa di scoprirlo, conosciamo meglio i due Comuni in gara. Nel cuore del Piemonte, Boves ha vissuto a cavallo fra il XVI ed il XVII secolo diverse battaglie sotto il dominio di spagnoli e francesi, che hanno messo a dura prova la sopravvivenza della cittadina. Quest'ultima reagirà comunque mettendo in campo ogni risorsa, dalle infrastrutture ecconomiche all'artigianato, per poter mantenere attiva l'espansione urbanistica e difendere la propria libertà. Manfredonia si trova invece all'interno del golfo omonimo e con alle spalle il Parco Nazionale del Gargano. Secondo i ritrovamenti di numerosi reperti, inoltre, sappiamo che il posto era abitato sin dal Neolitico, diventando in seguito uno dei flucri più centrali della Magna Grecia. Nei secoli, Manfredonia visse inoltre aspre conquiste o tentativi tali, di spagnoli, francesi e Ottomani, quest'ultimi incitati da Filippo III di Spagna.

