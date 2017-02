PAOLA TURCI/ L’artista di “Fatti bella per te” ospite nello studio di Fabio Fazio (Che fuori tempo che fa, puntata 19 febbraio 2017)

PAOLA TURCI, L’ARTISTA DI “FATTI BELLA PER TE” OSPITE NELLO STUDIO DI FABIO FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - Nella serata di oggi, domenica 19 febbraio 2017, Paola Turci sarà presente in studio alla trasmissione Che fuori tempo che fa. Fabio Fazio ha deciso di intervistare una delle interpreti che più ha stupito durante questa edizione sanremese. Il Festival 2017 condotto dal ben rodato Carlo Conti in tandem con Maria de Filippi ha visto emergere un mix notevolmente interessante tra le nuove proposte musicali dei giovanissimi artisti e coloro che hanno scritto la storia musicale italiana. Paola Turci viene invitata da Fazio a raccontare della propria canzone "Fatti bella per te", ma anche e soprattutto a parlare della carriera. È proprio questa sorta di seconda giovinezza musicale il tema che maggiormente ha interessato il pubblico del Festival. Paola Turci dovrà confrontarsi con Fabio Fazio e spiegare dove abbia trovato un'energia tale per apparire come la più elegante della kermesse sanremese e la più dinamica. Si è trattato di una bellezza che è andata ben al di là della fisicità, mostrando un carattere inossidabile e una determinazione più che positiva.

PAOLA TURCI, L’ARTISTA DI “FATTI BELLA PER TE” OSPITE NELLO STUDIO DI FABIO FAZIO: L’ESPERIENZA ALL’ARISTON (CHE FUORI TEMPO CHE FA, OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - Di Paola Turci non si può certo dirte che sia una cantante che ha esaurito le pile, poiché esce da questo Sanremo 2017 con una rinnovata capacità di stupire. La canzone "Fatti bella per te" è un inno alla vita e alla libertà femminile. Le rughe non sono un problema, e il corpo che cambia può rappresentare una modifica in meglio dell'aspetto fisico, una bellezza inedita e tutta da scoprire. Paola Turci ha messo anche in mostra un aspetto estetico estremamente bello. Il vestito che ha sfoggiato a Sanremo 2017 lasciava intravedere anche le forme intime, con una presentazione intrigante e affascinante, che molti addetti ai lavori hanno giudicato la migliore dal punto di vista dell'abito e del portamento. Sicuramente Paola Turci è apparsa come la padrona del palco, per niente impacciata o emozionata, con una grinta degna del pezzo di storia che ha saputo segnare nel panorama musicale italiano.

PAOLA TURCI, L’ARTISTA DI “FATTI BELLA PER TE” OSPITE NELLO STUDIO DI FABIO FAZIO: LA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, OGGI 19 FEBBRAIO 2017) - Paola Turci avrà l'opportunità di raccontarsi alla trasmissione di Fazio, probabilmente facendo anche un passo indietro nella memoria e parlando del suo rapporto strettissimo con Sanremo. La sua prima partecipazione risale addirittura al 1986, con il pezzo "L'uomo di ieri". L'anno successivo vince il premio della critica nella categoria delle nuove proposte con la canzone "Primo tango". Anche l'anno dopo trionfa per il premio della critica tra i giovani con "Sarò bellissima". L'anno seguente non si limita al riconoscimento della critica ma arriva prima nella classifica generale delle nuove proposte con il brano "Bambini". Dal 1990 alla recentissima edizione 2017 del Festival di Sanremo partecipa per ben 6 volte in gara con i Big raccogliendo ottimi piazzamenti, classificandosi sempre entro le prime 10 posizioni. Paola Turci è una bellissima donna che tuttavia porta ancora sulla pelle i segni di un bruttissimo incidente avvenuto nel 1993 sull'autostrada che va da Salerno a Reggio Calabria. Paola Turci ha comunque ripreso la sua brillante carriera, arrivando fino ad oggi con questa bellissima canzone.

