PRIMA O POI MI SPOSO/ Su Rai 4 il film con Jennifer Lopez, Bridgette Wilson, Matthew McConaughey, alla regia Adam Shankman (oggi, 19 febbraio 2017)

PRIMA O POI MI SPOSO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 19 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Prima o poi mi sposo, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 21.15. La pellicola di genere commedia, è stata diretta da Adam Shankman nel 2011 e nel cast sono presenti attori molto conosciuti anche dal pubblico italiano, tra di essi spiccano Jennifer Lopez, Bridgette Wilson, Matthew McConaughey e Justin Chambers. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PRIMA O POI MI SPOSO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 19 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Mary Fiore è una bellissima ragazza. La donna trascorre le sue giornate, cercando di rendere felici dei giovani innamorati, che intendono contrarre matrimonio. La donna è infatti una wedding planner. Pur essendo una ragazza affascinante e sensuale però, Mary, da parecchi anni, non ha un fidanzato e non intende legarsi a qualcuno. La donna ha un amico, al quale confida tutte le sue gioie e le sue paure. Il ragazzo si chiama Massimo. Quest'ultimo è segretamente innamorato di Mary Fiore, ma, un giorno, Massimo prende una decisione importante, invita la sua amica ad un appuntamento per confessarle che la ama profondamente, nel corso dell'incontro le dice che è innamorato di lei e che intende iniziare una relazione seria. Dopo questa dichiarazione, Mary rifiuta il ragazzo, ribadendogli che vuole restare single. Massimo accetta a malincuore la scelta della donna, e i due restano lo stesso amici. A causa di un incidente, Mary viene soccorsa da Steve Edison, un affascinante dottore, tra i due scatta un vero e proprio colpo di fulmine. Mary inizia a lasciarsi andare e a superare le paure che in passato l'avevano portata a non fidarsi più di nessun uomo. Improvvisamente, però, la donna fa una scoperta sconcertante. Steve è lo sposo della sua conoscente Fran, per la quale sta organizzando il matrimonio. Dopo questa sorpresa, Mary decide di dedicarsi con serietà ai preparativi della cerimonia tra Fran e il dottor Edison e prova a togliersi dalla testa Steve e sceglie di cedere al corteggiamento di Massimo, considerato da lei un ragazzo serio ed estremamente sincero. Dopo un pò di tempo, Steve si rende conto di amare Mary e che non può rinunciare in alcun modo a lei. A questo punto, l'uomo confessa a Fran di non provare più nulla per lei e i due si lasciano dopo un'attenta riflessione il giorno stesso delle nozze visto che anche la sposa non prova più niente per lui. Steve quindi deve cercare di impedire le nozze tra Mary e Massimo. Il giovane si reca nella chiesa in cui la wedding planner si sta sposando e riesce ad interrompere la cerimonia e a dichiarare il suo amore a Mary. Quest'ultima lascia Massimo e sceglie di legarsi finalmente a Steve.

