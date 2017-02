Pippo Baudo/ Domenica In, il conduttore apre la puntata da seduto: ha ancora problemi di salute?

Pippo Baudo, Domenica In, il conduttore apre la puntata da seduto: i problemi di salute persistono? - I fan di Domenica In e di Pippo Baudo hanno preso una gran bella paura oggi pomeriggio. A conclusione de L'Arena, ha preso il via Domenica In e, sorpresa delle sorprese, ad aprira la seconda parte del pomeriggio di Raiuno è stato proprio il pilastro della tv italiana, Pippo Baudo. Fin qui niente di anomalo se non fosse che, quando l'inquadratura si è allargata, tutti hanno notato subito che il conduttore era seduto su una poltroncina al centro dello studio. Cosa inusuale per il conduttore siculo che ha fatto della sua presenza scenica uno dei suoi punti di forza. Pippo Baudo ha ringraziato Carlo Conti per averlo ricordato spesso al Festival di Sanremo 2017, ha fatto lo stesso con la dolce Giorgia e, infine, con Massimo Giletti che domenica scorsa ha coperto la sua assenza. In realtà, il conduttore doveva essere protagonista domenica scorsa dal palco dell'Ariston a Sanremo ma non ha preso parte allo show per via di una piccola bronchite. Lui stesso oggi, dalla famosa sedia, ha annunciato finalmente di essersi ripreso e che per un po' condurrà Domenica In da solo visto che la sua compagna di viaggio, Chiara Francini è impegnata in una tournée teatrale insieme a Raoul Bova. Subito dopo il blocco pubblicitario, Pippo Baudo ha detto addio alla sua sedia per accogliere un famoso mentalista in studio. Allarme rientrato?

