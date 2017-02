RED CANZIAN/ L'ex Pooh diventato vegano ospite di Fazio (Che fuori tempo che fa, puntata 19 febbraio 2017)

RED CANZIAN, IL MUSICISTA DEI POOH OSPITE SU RAI 3: LA SUA SCELTA VEGANA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017) Nella nuova puntata di Che fuori tempo che fa, condotta questa sera su Rai 3 da Fabio Fazio sarà ospite il noto musicista e cantante nonché storico componentE dei Pooh, Red Canzian. L’artista trevigiano parlerà non solo di musica ma anche della sua nuova scelta: infatti è diventato vegano, optando per un'alimentazione diversa. In una recente intervista ha sottolineato in che modo sia nata questa idea che peraltro lo ha portato a scrivere un libro per far capire a tutti, sia vegani che carnivori la necessità di trovare un punto di incontro tra questi due visioni differenti dell’alimentazione. La stessa figlia di Red Canzian ha preparato le varie ricette che sono state inserite nello stesso libro. Inoltre non mancheranno immancabili riferimenti ai Pooh e su L'ultima notte insieme: infatti da giugno, lo storico gruppo si è riunito con Riccardo Fogli prima di sciogliersi definitivamente. Un successo strepitoso che ha portato i Pooh ad allargare il tour e ad esibirsi anche nei palazzetti, prevedendo un fase invernale.

RED CANZIAN, IL MUSICISTA DEI POOH OSPITE SU RAI 3: LA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 19 FEBBRAIO) – Red Canzian è un polistrumentista italiano. Trevigiano classe 1951, inizia la sua avventura nei Pooh nel 1972, al posto proprio di Riccardo Fogli. Nei primi anni Novanta, Red firma anche dei brani alcuni dei quali hanno avuto enorme successo. Un successo che con lo storico gruppo continua fino alla famosissima reunion, che ha riportato Riccardo Fogli nei Pooh. Una reunion caratterizzata da concerti Sold out e tanto affetto da parte del pubblico quasi a rendere omaggio agli eccezionali cinquant'anni di attività di questo pezzo di storia contemporanea d’Italia. Per quanto concerne la vita privata, Red Canzian è stato spesso al centro dei pettegolezzi del gossip per effetto delle numerose relazioni più o meno confermate come quelle con la cantante Marcella Bella, Patty Pravo, Loredana Bertè, Mia Martini e Serena Grandi. Attualmente è sposato con Beatrice Niederwieser dal luglio del 2009 con la quale ha avuto una figlia di nome Chiara.

