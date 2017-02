SANDRA MILO VS VIRGINIA RAFFAELE/ Debora Ergas, la figlia, ospite da Barbara d’Urso: ancora polemiche (Domenica Live, 19 febbraio 2017)

SANDRA MILO VS VIRGINIA RAFFAELE, LA FIGLIA DELLA MUSA DI FELLINI OSPITE DA BARBARA D’URSO (DOMENICA LIVE, 19 FEBBRAIO 2017) - La polemica tra Sandra Milo e Virginia Raffaele si riaccende a Domenica Live oggi, 19 febbraio 2017. La scorsa settimana Sandra Milo era stata ospite in collegamento con Barbara D’Urso e oggi la conduttrice ha promesso di far sentire al pubblico cos’ha da dire la figlia della musa di Fellini che non ha ancora parlato. L’altra si è infatti scagliata sui social network contro Virginia Raffaele, che sul palco dell’Ariston in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo ha portato l’imitazione di Sandra Milo. La figlia Debora Ergas, giornalista, ha infatti commentato la performance su Twitter con un cinguettio al vetriolo: “Peccato quelle battute, nei panni di una signora di quasi 84 anni dichiarati, che è stata musa di Fellini”. Una caduta di stile quella della Raffaele secondo la figlia di Sandra Milo e quest’oggi scopriremo l’opinione dell’altra figlia dell’attrice, Azzurra De Lollis: sarà d’accordo con la sorellastra?

SANDRA MILO VS VIRGINIA RAFFAELE, POLEMICA PER LE BATTUTE DELLA COMICA: “NON È STATA ELEGANTE” - A Domenica Live si torna a parlare della polemica tra Sandra Milo e Virginia Raffaele ma l’attrice musa di Fellini era stata ospite anche settimana scorsa in collegamento con lo studio di Barbara D’Urso. La Milo aveva bacchettato la comica in maniera piccata: “Diciamo che ho visto fare Virginia cose migliori. Soprattutto a livello di battute non eccede in eleganza. Parlare di una signora della mia età in certi termini...". In particolare queste cadute di stile citate dalla Milo si riferiscono ai continui riferimenti nel corso dell'imitazione al sesso e alle storie d'amore fatte dalla Raffaele nella sua imitazione della Milo al Festival di Sanremo. Parlando del commento furioso di sua figlia sui social, la Milo ha spiegato: “Sai come sono i figli. Per loro i genitori sono persone con le quali non bisogna parlare di sesso. E poi si è sentita offesa per le donne in generale. Non è bello che una donna dica delle frasi sessiste su un'altra donna". Nel corso del collegamento c’è stato spazio anche per qualche risata quando la Milo ha perso l’auricolare ed è rimasta isolata dallo studio dove Barbara D’Urso cercava di comunicare con lei: un momento che potete rivedere qui nella clip de I nuovi mostri di Striscia la Notizia.

