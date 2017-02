SFIDA ALL'O.K. CORRAL/ Su La7 il film con Kirk Douglas, Burt Lancaster, John Ireland, alla regia John Sturges (oggi, 19 febbraio 2017)

SFIDA ALL'OK CORRAL, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 19 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Sfida all'O.K. Corral, il film in onda su La7 oggi, domenica 19 febbraio 2017 alle ore 21:20. Una pellicola che appartiene al geenre western ed è stata prodotta negli Stati Uniti nel 1957 per la regia di John Sturges con la sceneggiatura di LeonUris. Gli attori principali, che interpretano i personaggi protagonisti della pellicola, sono Kirk Douglas, Burt Lancaster, John Ireland e Rhonda Fleming. Ma vediampo nel dettaglio la trama del film.

SFIDA ALL'OK CORRAL, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 19 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Doc Holliday è un ragazzo molto furbo ed è però un fuorilegge. Un giorno arriva a Dodge City. In questa cittadina, entra in contatto con lo sceriffo del posto, che si chiama Wyatt Earp. Quest'ultimo si affeziona subito a Doc, in quanto apprezza parecchio la sincerità del fuorilegge. Ad un certo punto, Doc cade in una trappola. Degli uomini vogliono ucciderlo. Holliday crede che per lui non ci sia più niente da fare e che è molto vicino alla morte. Quando ormai ha perso ogni speranza, lo sceriffo Earp interviene e salva Doc dall'agguato. Dopo avergli salvato la vita, Wyatt cerca di far capire a Holliday che non deve più trasgredire la legge e l'uomo accetta il consiglio dello sceriffo. L'amicizia tra i due diventa sempre più forte. Holliday si trova comunque in seria difficoltà. L'uomo infatti viene costantemente minacciato e trattato male da un certo Ringo. Quest'ultimo è un criminale e fa parte della banda della famiglia Clanton, composta da terribili delinquenti. Doc vorrebbe regolare i conti con Ringo, ma lo sceriffo Wyatt lo aiuta a mantenere la calma e a non rispondere alle provocazioni del suo nemico. Doc quindi continua a condurre un'esistenza tranquilla e lontana dalla criminalità. Una sera accade una tragedia immane. Alcuni uomini della banda Clanton commettono un tremendo omicidio. Questi criminali ammazzano il fratello dello sceriffo Earp. Wyatt è disperato e nel corso del funerale, davanti alla bara del fratello, promette a se stesso che si sarebbe vendicato. Per mettere in atto la sua vendetta, lo sceriffo decide di coinvolgere anche gli altri fratelli. Ad un tratto, Holliday scopre che i fratelli Earp vogliono affrontare in duello i componenti della banda Clanton. L'uomo allora consiglia al suo amico sceriffo di non mettere in atto un simile proposito. I consigli di Doc non hanno nessun effetto su Wyatt, che è ormai accecato dall'odio e dalla rabbia. La famiglia Clanton e quella degli Earp, aiutata da Holliday, si affrontano in duello. In pochi secondi vengono sparati tantissimi colpi di arma da fuoco. I Clanton vengono tutti uccisi, mentre Doc, Wyatt e i suoi fratelli, seppur feriti, riescono a sopravvivere. A questo punto Wyatt lascia l'incarico di sceriffo e abbandona per sempre Dodge City.

