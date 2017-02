SIMONE SALVINI/ Lo chef ospite da Fabio Fazio su Rai 3: che cosa racconterà? (Che fuori tempo che fa, puntata 19 febbraio 2017)

SIMONE SALVINI, LO CHEF OSPITE NELLO STUDIO DI FABIO FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017) - Simone Salvini sarà ospite alla trasmissione Che fuori tempo che fa condotta da Fabio Fazio oggi, domenica 19 febbraio 2017. Lo chef è molto noto per le sue capacità culinarie indiscusse. Ciò che lo ha reso celebre al grande pubblico, tuttavia, è l'imitazione fatta dal comico Maurizio Crozza. Il personaggio creato da Crozza parla esattamente come Simone Salvini, sulla falsariga delle altre imitazioni del comico ligure che studia accuratamente i personaggi prima di vestirne i panni, suscitando ilarità. A dir la verità non tutti sapevano che lo chef messo in scena da Crozza esistesse per davvero e, solo dopo diverse serate in cui il comico proponeva la stessa gag, i telespettatori hanno iniziato a domandarsi chi fosse quel cuoco così bizzarro. Simone Salvini propone una cucina di classe, con preparazioni articolate e complesse, tutte improntate all'utilizzo di materie prime di origine naturale e rigorosamente vegetali.

SIMONE SALVINI, LO CHEF OSPITE NELLO STUDIO DI FABIO FAZIO: LA CUCINA VEGETARIANA E VEGANA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017) - Simone Salvini ha partecipato a molte trasmissioni e recentemente è stato ospite anche di Vespa negli studi di Porta a porta, dove ha cucinato dal vivo proponendo piatti della tradizione vegetariana. La serata era proprio dedicata all'alimentazione, affrontando i temi che sono molto cari allo chef Simone Salvini. Anche da Fazio nella puntata di Che fuori tempo che fa si potrà apprezzare la sua filosofia culinaria, perché il suo modo di porsi con i fornelli va ben al di là della preparazione dei cibi. Salvini fa una ricerca accuratissima sui prodotti che offre la natura, cercando di creare delle combinazioni originali e inedite. La cucina vegetariana e quella vegana rappresentano un importante segmento di mercato. Le aziende che commercializzano i prodotti alimentari si sono accorte da tempo che non si tratta più di una semplice moda ma di uno stile di vita in crescita esponenziale. Ma cucinare vegetariano non significa soltanto usare le verdure. Simone Salvini con le sue teorie vuole comunicare un approccio del tutto differente dal solito, esaltando le portate con un impiattamento elegante e raffinato.

SIMONE SALVINI, LO CHEF OSPITE NELLO STUDIO DI FABIO FAZIO: LA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, PUNTATA 19 FEBBRAIO 2017) - Simone Salvini è uno chef che fa del rispetto un elemento fondamentale per il suo stile culinario. Secondo Salvini gli alimenti vanno curati e valorizzati, senza trasformare mai l'alimentazione in una cosa che possa danneggiare un altro essere vivente. Salvini nasce nel 1969 ed è di origini fiorentine. Gli studi che ha affrontato sono stati quelli di lettere e filosofia, conseguendo successivamente una laurea in psicologica con indirizzo relativo alla specializzazione ayurvedica. Fa le prime esperienza all'interno di una cucina da giovanissimo, lavorando in pastifici e laboratori di tipo artigianale. A partire dal 2000 inizia a viaggiare per lavoro, recandosi prima a Dublino poi a Galway. Poi va in India dove può approfondire le conoscenze e le competenze maturate durante il percorso di studi. Dal 2008 inizia a diventare anche docente in importantissimi istituti di rilievo nazionale. Oggi è uno chef di fama internazionale che, oltre a gestire alcuni locali, propone una vera e propria filosofia di cucina naturale.

