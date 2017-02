STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il segreto, Le Iene Show e Non c'è due senza quattro (domenica, 19 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 19 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 19 febbraio 2017, le reti del Biscione hanno pensato ad una programmazione che incollerà i telespetatori allo schermo, e per farlo punta molto su Canale 5, che offre una nuova inedita puntata de Il segreto e a seguire il riassunto della giornata de L'isola dei famosi. Su Italia Uno c'è invece spazio per Le Iene Show e poi per una serie televisiva. Su Rete 4 tornano Bud Spencer e Terence Hill con uno dei film che li ha resi delle icone del cinema d'intrattenimento negli anni '70 e '80. Subito dopo spazio ad uno speciale sulla notte degli Oscar. La5 sceglie invece una commedia di più di 20 anni fa con Micheal J.Fox che cercherà di drenare spettatori anche a Tu si qui vales, di cui Mediaset Extra manderà in onda una replica. Grande cinema d'azione e fantascienza firmato Luc Besson su Iris, qui vedremo Lucy, uno dei film più interessanti del regista francese per quanto riguarda questi ultimi anni.

Ancora film anche su Italia 2, dove ci sarà tempo per un film catastrofico. Infine bisogna dire di Top Crime e Boing, con entrambe che ci offrono serie televisive, ovviamente di fattura assai diversa tra loro. A vincere la serata dovrebbe ovviamente essere, per forza di cose, Canale 5 con Il Segreto, è programmazione troppo forte per la concorrenza. Ma scopriamo insieme la programmazione della serata Mediaset nel dettaglio.

Andando a vedere con maggiore attenzione i programmi che ci attendono in questa che è la penultima domenica del secondo mese dell'anno, vediamo che Canale 5 offre uno dei programmi che le danno maggior soddisfazione in termini di ascolti e di conseguenza di ritorni pubblicitari. Stiamo parlando de Il segreto, di cui stasera vedremo altre intense puntate, sicuramente capaci di incollare allo schermo i telespettatori e di aumentare il successo di una soap come quella spagnola, diventata ormai vero e proprio fenomeno di culto in mezza Europa, Italia compresa. Si rimane invece nei confini nazionali con Italia Uno, la quale per stasera ha scelto una delle trasmissioni storiche non solo per Mediaset, ma per la televisione italiana in generale. Stiamo parlando de Le Iene Show, che oramai da molti anni occupa i palinsesti di Italia Uno e che nonostante cambi alla conduzione e alla squadra di inviati, rimane un grande successo della rete, capace di suscitare un forte interesse da parte di gran parte di chi la sera si mette davanti alla televisione.

E stesso discorso si può senz'altro fare guardando a Rete 4, che si conferma per certi versi una rete vintage, visto che ci consente per l'ennesima volta di guardare uno dei film della coppia Bud Spencer-Terence Hill. Chi è cresciuto con questi film ha ormai almeno 30 anni, ma secondo noi vale assolutamente la pena anche per chi non li ha mai visti, recuperarli. Stasera è la volta di Non c'è due senza quattro, storia che si basa su uno scambio di persona voluto tra due ricchi imprenditori brasiliani e i personaggi di Bud Spencer e Terence Hill. Si torna indietro nel tempo anche su La 5, qui ci aspetta un Amore con interessi, pellicola di più di 20 anni fa con Micheal J.Fox che sfruttava ancora l'onda lunga del successo di Ritorno al Futuro. Si torna al presente, anzi al recente passato, su Mediaset Extra, qui rivedremo Belen alle prese con la conduzione di Tu si qui vales. Iris e Italia 2 forniscono invece ottime scelte per quanto riguarda i film. La prima ci consente di vedere Scarlett Johansson diretta da Luc Besson in Lucy, mentre la seconda ci porta a vedere un film sulla potenza distruttiva della natura come Earthstorm. Chiudono il lotto dei programmi della serata due serie tv, quali The Mysteries of Laura e Io sono Franky, che animeranno rispettivamente le serate di Top Crime e di Boing.